彰化今年首起建物火災！ 伸港工廠倉庫大火濃煙竄天

伸港工廠倉庫火災火勢猛烈濃煙竄天。（圖由消防局提供）

2026年彰化縣第一起火警！今天（1日）中午伸港鄉發生工廠倉庫大火，消防局據報派出19名消防員、9輛消防車趕往搶救，現場一度火勢猛烈、濃煙竄天，消防員部署水線全力灌救，終於在50分鐘後撲滅火勢，所幸今天元旦休假未傳出人員受困或傷亡，至於火災發生原因與財物損失，由消防局釐清中。

這起火災發生在今天中午12點多，伸港鄉興工路工廠倉庫突然發生大火，由於現場堆置大量雜物，火勢一發不可收拾，現場濃煙竄天，還不時冒出火舌；消防局據報派出彰化東區、伸港、線西等消防分隊19名消防員、9輛消防車趕往現場，由線西分隊分隊長張志豪坐鎮指揮搶救。

火場濃煙竄天，消防員全副武裝深入火場灌救，現場風勢強勁濃煙四處飄散伸手不見五指，消防員一步步往前搶進；所幸在消防員大舉搶救下火勢終於在50分鐘後撲滅，起火點初步研判為1樓雜物間，屋主表示倉庫作為堆置雜物使用。這也是2026年元旦彰化縣首起建物火災，所幸未傳出人員傷亡。

倉庫大火濃煙密布一度伸手不見五指。（圖由消防局提供）

火場濃煙密布消防員全力灌救。（圖由消防局提供）

