為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    高雄男子跨年喝high 酒駕電動滑板車遭逮

    2026/01/01 14:06 記者黃良傑／高雄報導
    高雄黃姓男子（左）跨年後酒駕電動滑板車遭逮捕，另一人雖未酒駕仍被開單告發。（民眾提供）

    高雄黃姓男子（左）跨年後酒駕電動滑板車遭逮捕，另一人雖未酒駕仍被開單告發。（民眾提供）

    高市鹽埕警分局員警於今（1）日清晨2時16分許，巡邏至鹽埕區大義街時，發現一名黃姓男子（26歲）違規騎乘電動滑板車於道路上，依法上前攔查，施以酒測超標，依公共危險現行犯逮捕，另一名騎電動滑板的鄭姓男子雖未酒駕，仍以違反交通法規掣單開罰，最高處新台幣3600元罰鍰。

    鹽埕分局指員警盤查過程中，因聞到黃男身上散發濃厚酒味，警方依法實施酒精濃度測試，測得酒測值已超過法定標準，警方依法將黃男逮捕偵辦，全案依刑法公共危險罪嫌移請高雄地方檢察署偵辦。

    因黃男騎乘電動滑板車違規上路及酒駕部分，分別依道路交通管理處罰條例第69條第5項及第73條第2項規定開罰，總計最高可處新台幣6000元罰鍰，並禁止其行駛或使用。

    警方呼籲，電動滑板車屬於動力交通工具，酒後騎乘同樣違法且危險，不僅危及自身安全，也可能造成他人傷害。警方將持續加強酒駕與違規取締，請民眾切勿心存僥倖，酒後務必選擇代駕、計程車或大眾運輸，共同維護道路交通安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播