高雄男子跨年喝high 酒駕電動滑板車遭逮

高雄黃姓男子（左）跨年後酒駕電動滑板車遭逮捕，另一人雖未酒駕仍被開單告發。（民眾提供）

高市鹽埕警分局員警於今（1）日清晨2時16分許，巡邏至鹽埕區大義街時，發現一名黃姓男子（26歲）違規騎乘電動滑板車於道路上，依法上前攔查，施以酒測超標，依公共危險現行犯逮捕，另一名騎電動滑板的鄭姓男子雖未酒駕，仍以違反交通法規掣單開罰，最高處新台幣3600元罰鍰。

鹽埕分局指員警盤查過程中，因聞到黃男身上散發濃厚酒味，警方依法實施酒精濃度測試，測得酒測值已超過法定標準，警方依法將黃男逮捕偵辦，全案依刑法公共危險罪嫌移請高雄地方檢察署偵辦。

因黃男騎乘電動滑板車違規上路及酒駕部分，分別依道路交通管理處罰條例第69條第5項及第73條第2項規定開罰，總計最高可處新台幣6000元罰鍰，並禁止其行駛或使用。

警方呼籲，電動滑板車屬於動力交通工具，酒後騎乘同樣違法且危險，不僅危及自身安全，也可能造成他人傷害。警方將持續加強酒駕與違規取締，請民眾切勿心存僥倖，酒後務必選擇代駕、計程車或大眾運輸，共同維護道路交通安全。

