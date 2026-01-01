為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    疑台東迎曙光回程太累！ 台1線枋寮段轎車翻覆釀4傷

    2026/01/01 14:28 記者蔡宗憲／屏東報導
    疑台東迎曙光回程太累！台1線枋寮段自小客翻覆釀4傷。（警方提供）

    疑台東迎曙光回程太累！台1線枋寮段自小客翻覆釀4傷。（警方提供）

    2026年元旦傳出首起遊客返家車禍！屏東縣枋寮鄉台1線443.4公里處，今（1）日上午發生一起自小客翻覆意外。一名28歲張姓男子結束台東跨年迎曙光行程，北上返家途中疑因體力透支，車輛失控擦撞中央分隔島後，翻轉數圈重摔在路旁，連帶波及路旁停放的3部車輛，所幸車內4人僅受輕傷，虛驚一場。

    警方調查，87年次的張姓男子開車載著3名友人，元旦凌晨前往東台灣參加跨年活動並迎接新年第一道曙光，上午8時許沿台1線北上返家。行經443.4公里路段時，張男疑似精神不濟，車輛先猛烈撞擊中央分隔島，隨即失控翻覆，滑行過程中衝向路肩，重重撞擊停放在路旁的1部機車與2部自小客車，巨大撞擊聲響嚇壞附近居民。

    枋寮警分局獲報後，出動快打小組趕往救援。車內4名乘客意識清醒，身上僅有擦挫傷，隨即被送往枋寮醫院治療。張男經檢測酒測值為0，初步研判為疲勞駕駛釀禍，有待進一步釐清。事故一度佔據外側車道與機慢車道，經警方調派拖吊車搶救，已於上午9時17分恢復全線通車。

    枋寮分局呼籲，元旦連假期間車流量大，許多遊客徹夜跨年未眠，開車時務必衡量身體狀況，若感疲累應至休息站或安全路段稍作小憩，切勿硬撐開車，以免新年第一天就發生憾事。

    台1線枋寮段自小客翻覆釀4傷。（警方提供）

    台1線枋寮段自小客翻覆釀4傷。（警方提供）

    台1線枋寮段自小客翻覆釀4傷。（警方提供）

    台1線枋寮段自小客翻覆釀4傷。（警方提供）

