驚恐！元旦上合歡山汽車 直直衝落山谷

休旅車直直衝下山谷。（圖擷自Threads，網友mack0924提供）

元旦假期合歡山即發生休旅車在台14甲線15.6K路段，沒有任何撞擊的情況下，先跨越雙黃線，轉回車道後失控直直衝落山谷，經消防人員救援送醫，陳姓駕駛受傷，酒測值為0，肇事原因有待警方鑑定釐清。仁愛警方呼籲，山區道路蜿蜒，小心慢行，且應避免疲勞駕駛。

有網友「mack0923」今天上午從合歡山武嶺賞完新年日出美景下山，在台14甲線15.6公里路段（松崗往翠峰路段），目擊1部上行休旅車，突然失控衝下山谷，駕駛和車內乘客驚嚇不已。

請繼續往下閱讀...

「mack0923」在Threads分享驚險的影像，行車記錄器拍到在15.6公里路段，該部休旅車原先跟在多部車後方，先跨越雙黃線，車頭朝對向車道，接著快速轉回，整部車衝落山谷。有網友回應「看影像推測是想盲彎超車，拉回失控」。

仁愛警分局指出，元旦7時5分許發生的自小客車衝落山谷事故，陳姓駕駛是由霧社往翠峰方向行駛，行經該路段時不慎衝落山谷，陳姓駕駛擦挫傷送醫，酒測值為零。

警方也呼籲，山區道路蜿蜒，假日期間駕駛車輛前往山區，應避免疲勞駕駛，降低交通事故發生風險，以維護行車安全。

休旅車轉回原車道。（圖擷自Threads，網友mack0924提供）

休旅車在台14甲線15.6K路段，先跨越雙黃線。（圖擷自Threads，網友mack0924提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法