為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    驚恐！元旦上合歡山汽車 直直衝落山谷

    2026/01/01 13:47 記者陳鳳麗／南投報導
    休旅車直直衝下山谷。（圖擷自Threads，網友mack0924提供）

    休旅車直直衝下山谷。（圖擷自Threads，網友mack0924提供）

    元旦假期合歡山即發生休旅車在台14甲線15.6K路段，沒有任何撞擊的情況下，先跨越雙黃線，轉回車道後失控直直衝落山谷，經消防人員救援送醫，陳姓駕駛受傷，酒測值為0，肇事原因有待警方鑑定釐清。仁愛警方呼籲，山區道路蜿蜒，小心慢行，且應避免疲勞駕駛。

    有網友「mack0923」今天上午從合歡山武嶺賞完新年日出美景下山，在台14甲線15.6公里路段（松崗往翠峰路段），目擊1部上行休旅車，突然失控衝下山谷，駕駛和車內乘客驚嚇不已。

    「mack0923」在Threads分享驚險的影像，行車記錄器拍到在15.6公里路段，該部休旅車原先跟在多部車後方，先跨越雙黃線，車頭朝對向車道，接著快速轉回，整部車衝落山谷。有網友回應「看影像推測是想盲彎超車，拉回失控」。

    仁愛警分局指出，元旦7時5分許發生的自小客車衝落山谷事故，陳姓駕駛是由霧社往翠峰方向行駛，行經該路段時不慎衝落山谷，陳姓駕駛擦挫傷送醫，酒測值為零。

    警方也呼籲，山區道路蜿蜒，假日期間駕駛車輛前往山區，應避免疲勞駕駛，降低交通事故發生風險，以維護行車安全。

    休旅車轉回原車道。（圖擷自Threads，網友mack0924提供）

    休旅車轉回原車道。（圖擷自Threads，網友mack0924提供）

    休旅車在台14甲線15.6K路段，先跨越雙黃線。（圖擷自Threads，網友mack0924提供）

    休旅車在台14甲線15.6K路段，先跨越雙黃線。（圖擷自Threads，網友mack0924提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播