男嬰遭虐亡！台中狠父不滿哭鬧10度施暴 媽只顧打電動也判刑

台中地院分判莊男及莊妻10年、1年6月。

台中市大里區一名22歲莊姓新手爸爸，僅因不滿才出生10多天的兒子哭鬧數度動手施暴，當時媽媽在旁也沒有阻止，夫妻倆甚至還把男嬰獨留租屋處，跑去鄰居家打電動，回來才驚覺男嬰失去心跳急救仍死亡，台中地院近日依傷害致死罪判莊10年，明顯失職不作為莊妻也依過失致死罪判1年6月，可上訴。

經查，莊姓夫妻於2024年7月租屋同住大里，8月迎來男嬰，莊男卻因不耐孩子哭鬧，短短20天內多次動手施暴，不僅捏抓雙耳造成撕裂傷，還數度大力左右搖晃、打巴掌，甚至將嬰兒高拋後接住，導致男嬰顱內及視網膜嚴重出血。

更令人震驚的是，未滿20歲的莊妻雖在場目睹施暴過程，卻僅口頭勸阻，未報警、未送醫，也未通報社會單位，案發當晚，夫妻見男嬰「睡著」，竟將孩子獨留屋內，兩人跑到鄰居家打電動、聊天，直到隔天凌晨返家，才發現孩子已無呼吸心跳，可憐男嬰送醫後一度恢復生命徵象，但仍因傷勢過重，於9月初仍不治身亡。

中院法官審酌，莊男施暴行為具高度危險性，且屬情緒宣洩，嚴重侵害幼童生命權，審酌莊男家庭狀況等一切情狀，依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪判他10年；而莊妻身為母親，負有保護義務卻消極放任，構成保證人過失責任，考量她年輕即為人母，思慮不及一般成年女性成熟，依過失致死罪判她1年6月，緩刑3年，應向公庫支付3萬元。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

