雙北10家麻油雞店被人惡搞 犯案策略全是「撒了就跑」

李姓男子對湯鍋撒不明粉末被監視器拍下。（記者徐聖倫翻攝）

連鎖麻油雞店「莊家班」，有10家位於雙北地區的門市，在昨天下午被人撒砂糖或芥末到湯鍋中「加料」惡搞，其中位在台北市北投區、士林區總共有4家門市遭殃。台北市警方昨天接獲店家報案，正在調閱監視器畫面追查之際，這才發現同一時間新北市警方也接獲類似案件；由於此案是由新北市刑警大隊主辦，北市警方已提供相關資料，以利釐清幕後主使與動機。

台北市警方在昨天下午4時許陸續接獲報案，有4家位於北投區、士林區的「莊家班」店員報案，聲稱有一名男子到店面，趁著店員不注意，二話不說就往湯鍋中「加料」，隨即揚長而去。

警方調閱監視器畫面追查，以車追人，根據車籍資料，發現這名江姓男子，在昨天下午4點多開始，先後在淡水、士林、北投，鎖定「莊家班」門市惡搞。他的一貫犯案手法就是騎機車跑到門市，趁店員沒有在湯鍋前時，火速加入不明粉末後就騎車落跑。

正當北市警方在追查江姓男子的下落與行蹤時，這才發現新北警方也陸續接獲多起類似案件，警方這才發現這起案件應該是由同一名幕後主使策畫所為。

北市警方目前已經將相關犯案事證、調閱資料提供給新北警方，新北警方已經漏夜逮捕25歲李姓男子、22歲江姓男子、21歲謝姓男子共3人，現在正進一步釐清案情。

