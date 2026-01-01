為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台南海安路2女遭襲臀 豬哥男當場被逮在警局跨年

    2026/01/01 13:29 記者王俊忠／台南報導
    涉在台南中西區海安路上對2名女子襲臀的42歲陳姓男子，被警方帶回查辦。（民眾提供）

    有女網友在網路Threads上po文說，昨天跨年夜晚間在台南市中西區海安路上，有1名男子涉先後偷摸2位女性的臀部，這名鹹豬手男對第2位女子下手時，被2名男子發現制伏。轄區警方獲報到場以現行犯逮捕涉案的42歲陳姓男子，依性騷擾防治法送辦。

    受害的女網友說，這男子在海安路上遊蕩，竟偷摸她的屁股，被2名好心的男生發現制止，其實該男先前已偷摸另1位女生，已經被抓到派出所了！

    另位受害的人妻在網路回應說，她是也受害的女子，這種鹹豬手男真的是社會蟑螂，她已經被摸1次了，就跟她老公說注意這男子，該男一直在酒吧前徘徊、眼神一直四處張望與向下看，當男子要行動的時候伸出手來，被她老公抓到、馬上壓制鹹豬手男並報警，結果搞到跨年夜變成在警局裡度過。

    南市警二分局表示，2025年12月31日晚間10時許接獲民眾報案，立即派員前往查處，經了解42歲的陳姓男子涉以徒手相繼觸碰2名女性被害人的臀部，當場被抓，員警到場後以現行犯逮捕陳嫌，訊後依性騷擾防治法將陳嫌移送台南地檢署偵辦。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

