苗栗男出獄後又連偷冷氣、剪電線，法院加重判刑。（資料照）

苗栗縣葉姓男子，曾有竊盜前科並入監服刑，未料葉男出獄後不知悔改，葉男於去年2月、5月間在竹南鎮地區徒手搬走冷氣室內機，不久後前往工地利用老虎鉗剪斷電線。苗栗地方法院法官近期審理後，考量葉男為累犯且未與被害人和解，分別依竊盜及加重竊盜罪各判處葉男有期徒刑4個月、8個月，其中4月徒刑部分得易科罰金，如易科罰金，以1000元折算1日。

葉男之前曾因竊盜案被判刑於2024年9月執行完畢出獄，但葉男出獄後重操舊業，先在2025年2月間某日凌晨騎乘機車行經苗栗縣竹南鎮一處民宅時，葉男趁月黑風高，竟徒手搬走一台價值約5000元冷氣室內機，得手後隨即騎乘機車逃逸。

葉男食髓知味再度於去年5月間犯案，直接帶著「生財工具」老虎鉗，前往竹南鎮一處工地剪斷並偷走長約20公尺的電線（價值約3600元）。警方接獲報案後，調閱沿路監視器鎖定葉男身分，循線將他逮捕到案。

法院審理時，葉男對罪行坦承不諱。法官認為，葉男於5年內故意再犯有期徒刑以上之罪，構成累犯加重其刑；且葉男自2006年起即有多次竊盜紀錄，2案分別判處有期徒刑。

