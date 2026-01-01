跨年倒數完就開打！台中酒吧3醉漢新年首日全進警局

警方將發生衝突酒客帶回究辦。（民眾提供）

跨年倒數才剛結束，歡樂氣氛尚未散去，台中市西屯區卻傳出酒後失控插曲，河南路上一處酒吧，元旦凌晨發生酒客衝突，3名男子疑因酒後情緒高漲、互看不順眼，從口角演變成拉扯糾紛，驚動警方到場處理，現場一度混亂，最後3人全被帶回派出所。

第六分局今天凌晨接獲通報，指轄內老虎城商場酒吧有民眾發生衝突，立即派遣線上巡邏警力及事故防制機動警網趕赴現場，到場時發現35歲林姓男子，與26歲廖姓男子、42歲陳姓男子疑似酒後發生爭執，雙方互不相識，卻因「口氣不好」引爆衝突，當場拉扯不休。

員警試圖將3人隔離調查，卻發現3人酒意濃厚、情緒激動，不斷對警方高喊「不用辦他，我跟你們走」，也有人一臉茫然反問「為什麼抓我」，語無倫次。隨著圍觀民眾愈來愈多，現場氣氛逐漸失控，警方當場喝令眾人散開，避免衝突擴大。

考量公共安全與現場秩序，警方隨即將3人帶返派出所釐清案情，並依涉嫌傷害罪移送台中地檢署偵辦；第六分局指出，跨年活動結束後，警方仍持續於酒吧、夜店等娛樂場所周邊部署警力，加強巡邏與即時處置，呼籲民眾飲酒應適量、理性自制，切勿因一時情緒釀成衝突。

