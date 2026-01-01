網紅鄭方形又鬧場台南跨年晚會、挑釁員警 再被法辦

youtuber鄭方形（右二戴眼鏡者）涉於台南跨年晚會到場滋擾挑釁員警受傷，被警方依妨害公務罪嫌帶回查辦。（民眾提供）

先前曾為了女兒是否遭幼兒園教育人員性騷、不斷槓上台南市府教育局的youtuber網紅鄭方形，在2025年南市跨年晚會時施放大氣球滋擾被查辦；日前鄭又在網路預告會到2026跨年晚會。昨晚員警在跨年會場發現鄭男身影，為避免他有滋擾危安行為，促請他離開時，鄭拿手機拍攝時不斷挑釁揮擊導致員警擦挫傷，訊後依妨害公務罪嫌法辦。

另昨晚台南跨年會場為防範推擠、踩踏等危險情事發生，市府主辦單位多次宣導民眾勿席地而坐，惟現場1名吳姓男子拒不配合員警查證身分且情緒激動，警方柔性勸導未果，基於維護其人身安全及現場秩序的考量，員警依警職法將他帶回派出所查證身分後，讓他離去。

台南市府表示，鄭男近期於網路發布的影音內容，多與既有之行政調查及司法判決結果不符，易導致民眾誤解。此外，鄭男多次前往市府教育局、社會局，對第一線公務人員涉及騷擾、羞辱及工作干擾。

南市府強調，尊重民眾言論自由，但一切行為仍須以遵守法律、維護公共安全與社會秩序為前提。針對鄭男影響社會秩序、影響公務運作以及散布不實訊息的行為，市府將依法蒐證處置。

youtuber鄭方形涉於網路預告在台南跨年晚會，要再跟市長黃偉哲見面。（取自網路）

