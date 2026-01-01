台中機車三貼遇死劫 2幼孫目睹阿嬤捲車底亡

機車在路口與大貨車發生碰撞。（民眾提供）

台中市北屯區驚傳死亡車禍，64歲蔣姓阿嬤昨傍晚騎機車載著8歲孫子與5歲孫女外出，三貼行經廍子路與軍福十三路口時，與一輛準備右轉的大貨車發生碰撞，蔣婦當場遭捲入車底輾過身亡，兩名年幼孫子就在一旁目睹至親瞬間離世，畫面令人鼻酸。

事故發生於昨日下午5時44分，蔣婦當時騎乘機車沿軍福十三路行駛，停等紅燈後準備起步時，與23歲梁姓男子駕駛、正欲右轉的大貨車發生擦撞。強大撞擊力道造成蔣婦摔落後被捲入車底，傷勢嚴重，經緊急送醫搶救仍宣告不治。

請繼續往下閱讀...

事故發生當下，機車後座的兩名孫子也一同摔倒在地，年幼的孩子親眼目睹阿嬤遭大貨車輾過，受到極大驚嚇，所幸兩人僅腿部輕微擦傷，意識清楚，後續已由家屬接回照料，但心理創傷仍令人憂心。

警方到場後立即封鎖現場處理，並對梁姓貨車駕駛進行酒測，未有酒精反應，警方隨後調閱路口監視器畫面，初步確認雙方當時皆在停等紅燈後起步，至於是否涉及視線死角、轉彎未注意車況等因素，將報請檢方相驗釐清肇責及死因，事故鑑定單位進一步分析釐清。

發生死亡車禍路口。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法