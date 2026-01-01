為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台中機車三貼遇死劫 2幼孫目睹阿嬤捲車底亡

    2026/01/01 11:32 記者許國楨／台中報導
    機車在路口與大貨車發生碰撞。（民眾提供）

    機車在路口與大貨車發生碰撞。（民眾提供）

    台中市北屯區驚傳死亡車禍，64歲蔣姓阿嬤昨傍晚騎機車載著8歲孫子與5歲孫女外出，三貼行經廍子路與軍福十三路口時，與一輛準備右轉的大貨車發生碰撞，蔣婦當場遭捲入車底輾過身亡，兩名年幼孫子就在一旁目睹至親瞬間離世，畫面令人鼻酸。

    事故發生於昨日下午5時44分，蔣婦當時騎乘機車沿軍福十三路行駛，停等紅燈後準備起步時，與23歲梁姓男子駕駛、正欲右轉的大貨車發生擦撞。強大撞擊力道造成蔣婦摔落後被捲入車底，傷勢嚴重，經緊急送醫搶救仍宣告不治。

    事故發生當下，機車後座的兩名孫子也一同摔倒在地，年幼的孩子親眼目睹阿嬤遭大貨車輾過，受到極大驚嚇，所幸兩人僅腿部輕微擦傷，意識清楚，後續已由家屬接回照料，但心理創傷仍令人憂心。

    警方到場後立即封鎖現場處理，並對梁姓貨車駕駛進行酒測，未有酒精反應，警方隨後調閱路口監視器畫面，初步確認雙方當時皆在停等紅燈後起步，至於是否涉及視線死角、轉彎未注意車況等因素，將報請檢方相驗釐清肇責及死因，事故鑑定單位進一步分析釐清。

    發生死亡車禍路口。（民眾提供）

    發生死亡車禍路口。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播