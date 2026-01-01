彰化假律師專吸自己人！騙表妹做離婚代辦 再掏空家產

彰化假律師夫婦，騙表妹做代辦離婚，被判1年至1年1月徒刑。（資料照）

彰化郭女與丈夫劉男，得知自己的表妹有意跟丈夫離婚，竟騙對方「我先生是律師，可以代辦」，表妹付了10萬元律師費給表姊，2人又騙表妹「妳的財產會被丈夫分掉一半」，表妹又把身上僅存的194萬元交給對方，事後才知受騙上當，到法院對表姊和表姊夫提詐欺取財罪告訴。該案經彰化地院審理，判處劉男有期徒刑1年1月，郭女1年徒刑，沒收204萬元不法所得。

判決書指出，該案發生後劉男、郭女現已離婚，離婚的主因係兩人詐騙表妹。郭女得知表妹有意跟丈夫離婚，四處在找律師求助，郭女便向表妹謊稱，「我丈夫是律師，可受委任處理離婚訴訟，須支付訴訟費用」，表妹認為「大家是自己人，沒有理由騙她」，便分2次共匯10萬元律師費給表姊夫婦。

劉男、郭女收到律師費又再向表妹佯稱「離婚訴訟中法院會審酌雙方的經濟因素」，離婚之議是你提出，若妳財產過多，恐要一半分給丈夫，以致表妹又將身上現金194萬元交付給郭女，夫婦兩人朋分花用。

該案審理時，劉男辯稱，他大學畢業，在工地打零工，一天收入才1500元，還得扶養2名未成年的子女；郭女辯稱，她高職畢業，擔任服務員，月薪才2萬元。

法官審酌被告2人正值青壯，非無謀生能力，卻不以正當途徑獲取所需，而以不法手段侵害他人財產法益，且被告劉哲瑋並無律師證書，即受他人委託辦理訴訟事件，除影響委託人權益外，亦有損國家設立律師專業證照之公信力及國家司法秩序，衡其等犯罪之動機、目的、手段、分工參與情況分別判處1年1月及1年徒刑，不法所得204萬元沒收。

