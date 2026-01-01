為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    竹科女業務偷吃「窩邊草」 判賠綠帽夫35萬

    2026/01/01 11:26 記者蔡彰盛／新竹報導
    新竹科技女拋夫棄子與技術員同居，夫憤而對二人連帶求償百萬。（情境照）

    同在竹科一家科技公司上班的張姓人妻業務專員偷吃林姓技術員，姦情暴露後張女拋夫棄子去跟林男同居，張女先生憤而對2人連帶求償100萬元，新竹地院法官發現2人不僅有激情對話，還一同出遊過夜，判需連帶賠償35萬元。

    109年結婚，育有1名未成年子女的陳男說，妻子張女與林男是任職科技公司同事，114年8月某日深夜他偶然發現妻子將機車停放至住家附近便利商店，卻不見人影，他因擔心妻子安危，打電話給妻子，不料竟看見妻子從一輛陌生轎車下車，對此妻子始終沉默以對、三緘其口，不願多做解釋。

    事後他在妻子面前查看其手機，發現她與林男互相傳送「想牽妳的手、想妳、想抱妳、抱著妳搓揉妳的背會摸到內衣」。張女隨即拋夫棄子搬去跟林男同居，並要求離婚。陳男憤而對2人連帶求償100萬元。

    法官勘驗2人對話有「想借妳的手牽一牽，不知道可不可以」、「如果妳在我身邊一定緊緊抱著妳」、「喜歡當溫度計感受彼此的溫度」、「妳的心房要讓我住了嗎」等語，張女回覆「喜歡你抱」，顯係2人在互訴情衷，表達對對方思念、愛戀情意，並充滿著曖昧、男女間親暱交往情愫，且帶有情慾意味的對話。

    此外2人甚至親密擁抱，一同駕車前往新竹市十八尖山出遊，還到彰化縣共同投宿旅店過夜或休息等行為，顯然已逾社會一般通念所能忍受之範圍，最後判需連帶賠償35萬元給陳男。

