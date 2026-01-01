迎新年疑施放信號彈 高雄警方要查了

前鎮分局將查疑信號彈施放者。（記者洪臣宏攝）

今（1日）是2026年第一天，高雄市疑有民眾迎新年時施放信號彈，或在輕軌旁施放高空煙火，警方表示，將查明不明煙火種類，至於施放煙火不符合規定，將由相關機關依權責舉發開罰。

有民眾昨在社群網站「脆」上PO出影音，疑信號彈掉落在前鎮區舊凱旋四路段草地上，前鎮分局表示，該不明煙火不知從何處發射，掉落在舊凱旋四路段，現場未造成人員受傷，本分局將通報權管機關一同調查，確認該不明煙火種類及施放者。

請繼續往下閱讀...

警方表示，另依據社會秩序維護法第63條規定，放置、投擲或發射有殺傷力之物品而有危害他人身體或財物之虞者，可處三日以下拘留或新臺幣三萬元以下罰鍰。

另有民眾PO出一群民眾在倒數迎新年後，在輕軌旁施放煙火，前鎮分局獲報前往制止。警方表示，民眾施放煙火應符合相關法規定，如有違反者，相關機關都將依權責舉發開罰，並提醒民眾如遇突發狀況應立即撥打110報案專線，通報警方到場協助，勿擅自查看、靠近以確保自身安全。

民眾在輕軌旁馬路施放煙火迎新年，警方獲報制止。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法