獨家》高雄街頭飛車追逐大逆轉！ 竟是自導自演300萬強盜案

周姓男子沿路多次開車撞馬姓男子的座車逼債。（民眾提供）

高市去年12月27日發生街頭飛車追逐、衝擊，湖內警方攔捕2車3人，在馬姓男子車內查扣300多萬元，馬稱因欠追撞他的周姓男子20萬元，因談判破裂欲行搶才演變街頭飛車追逐，案情今（1）日急轉直上，警方查出竟是吳姓男子自導自演的強盜案，一口氣逮捕吳嫌、馬嫌、彭姓少年。

檢警專案小組查出此案錯縱複雜，抽絲剝繭發現300多萬元並非馬嫌（28歲）所有，車上另有一名彭姓少年，飛車追撞馬男汽車的周姓男子（33歲）否認雙方有20萬元債務糾紛，純粹經過樹人醫專附近，突見馬、彭打破車窗行搶吳男車內袋子，一時見義勇為追車、撞車，周男口中的袋子，即為警方查扣裝有300多萬的袋子。

湖內分局一度以為如馬嫌所稱20萬債務糾紛，但車內袋中竟多達300多萬現金，警察局長林炎田直覺案情不單純，指示成立專案小組追查金流，並清查3車人員關係，果然有重大發現，竟是彭姓少年砸破吳男車窗強盜搶走300多萬元袋子，再由馬嫌接應載走彭少，後又演變周男追逐馬男，2車街頭飛車追逐、衝撞。

檢警更查出吳、馬2人熟識，互動頻繁，追出真相竟是吳男自導自演一場強盜自己的戲碼，但吳男否認涉案，並稱300多萬是他線上賭博贏來，專案小組將吳、馬、彭少、周男分別以強盜、公共危險罪嫌送辦，並持續追查300多萬金流。

馬姓男子的座車被撞爛衝進農田裡。（資料照）

周姓男子飛車追逐、追撞馬男開的轎車被逮，他稱自己是見義勇為。（民眾提供）

