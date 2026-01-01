翁投資古董4度面交被騙280萬元 女車手落網當場嚇哭

高雄市一名7旬老翁誤信網友投資古董可獲利2至3成，4度面交現金280萬元，又被要求加碼35萬元，求助警方才驚覺受騙，聯手警方將計就計逮獲2人，女車手見警當場嚇哭稱不知情，警訊後將2人依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送法辦。

鳳山警方今表示，7旬老翁退休後想投資賺錢，網路交友認識一名女性友人，對方宣稱投資古董穩賺不賠，代操作投資古董變賣後可獲利2至3成，老翁竟信以為真，連古董也沒看見，4度面交現金280萬元。

請繼續往下閱讀...

不料對方仍要求加碼投資35萬元，老翁前天察覺有異，到鳳山警分局五甲派出所諮詢，經警方檢視對話內容，告知這是詐騙手法，老翁才驚覺遭騙。

鳳山警方組成專案小組，與男子聯手將計就計，提前於鳳山區三商街一帶埋伏部署警力，趁雙方面交25萬元之際，警方一擁而上逮人，分別逮捕夏姓女車手（32歲）及許姓監控手（22歲），夏女見警當場嚇哭，辯稱真的不知情，只是為了賺錢，不知道淪為車手。

據了解，夏女沒有前科，應徵網路公司外派收費員，才剛上班1週，以為工作自由、上班時間彈性，疑似遭到求職詐騙，慘淪詐騙集團車手；監控手許男曾犯下詐欺案件，負責將夏女贓款交付上級。

警方起獲現金贓款30萬元，查扣作案用工作證、收據、手機等物，警訊後昨將2人依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送法辦，將清查更多被害人，全案擴大偵辦中。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法