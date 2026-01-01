國民法官易受檢方具體求刑影響 委員會建議使用量刑系統

司法院開發的「事實型量刑資訊系統」，已於去年完成資料更新，且每天自動統整最新判例。（記者陳彩玲翻攝）

全國各地方法院國民法官專庭，迄今已審結共179案，刑度是否偏重備受外界關注。國民參與審判制度成效評估委員會研究顯示，國民法官常對量刑感到困難，且容易受檢方求刑影響，建議職業法官評議時，提供司法院開發的事實型量刑資訊系統給國民法官參考，避免刑度過重或過輕。

成效評估委員會分析，國民法官大多首次參與刑事審判，與職業法官累積多年審判經驗相比，難以在短時間內掌握類似案件的量刑趨勢和行情，若要求國民法官查詢、閱覽過往判決，恐造成過重負擔，但也導致檢辯雙方提出的具體刑度、量刑區間，對國民法官產生「定錨效果」，限縮實際量刑判斷空間。

為探討「檢察官求刑」與「辯護人量刑意見」對「法院宣告刑刑度」的影響，成效評估委員會將今年審結的63案件進行分析，發現檢察官求刑越高，國民法官宣判的刑度也會隨之上升，代表實際量刑上較容易受到檢方影響，辯方求刑所能發揮的影響相對較不顯著。

參與研究人員指出，多場國民法官意見交流會中，有國民法官坦言，對如何量處適當刑罰感到困難，若完全不提供任何量刑資訊，交由國民法官在法定刑幅度內自行裁量，可能導致類似案件出現重大刑度落差，影響被告、被害人及社會大眾對司法判決的信賴。

研究人員建議，我國可參考日本裁判員制度的運作，日本以職業法官歷年判決資料為基礎，建置「量刑檢索系統」，審檢辯只要輸入犯罪手段、結果、動機、前案紀錄、是否和解等條件，即可呈現相類似案件的量刑分布圖與案件一覽表，能作為裁判員量刑的重要參考依據，也逐漸形成實務慣例。

對此，司法院刑事廳指出，先前開發的「事實型量刑資訊系統」，已於去年完成資料更新，且每天自動統整最新判例，有助國民法官掌握相同法定刑案件的量刑情形，呼籲職業法官在審理案件時，可以將此套系統提供給國民法官使用，檢察官也可以用來作為求刑依據。

