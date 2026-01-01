為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    國民法官新制上路！ 備選名冊增至12萬人 中籤率提高

    2026/01/01 11:28 記者陳彩玲／台北專題報導
    國民法官法新制今上路，即日起除少年、毒品案件外，「最輕本刑十年以上有期徒刑之罪」，一審均由國民參與審判。（資料照）

    國民法官法新制今上路，即日起除少年、毒品案件外，「最輕本刑十年以上有期徒刑之罪」，一審均由國民參與審判，司法院統計，將新增92條罪名符合審理範圍，因應適用案件擴大，今年備選國民法官複選名冊，將調整為12萬餘人，民眾中籤機率提升，另為充實審理量能，全台增加9庭國民法官專庭。

    國民法官法第二階段新增92條適用罪名，包括貪污治罪條例第4條、殺人未遂、強制性交猥褻致重傷等罪，司法院評估，全國各地方法院將新增217起案件數，若加上現行第一階段案件量，預估今年全國國民法官案量將達449件，而備選國民法官複選名冊總人數，也調整增加至12萬6213人。

    為因應案件量增多，司法院著手調整審判量能，新增9庭國民法官專庭，目前全國各地方法院共設有61庭。刑事廳指出，未來將視實際收案狀況，持續滾動式調整專庭配置與事務分配，確保審判品質與審理效率。

    在制度配套上，司法院持續強化專業知能與行政流程，針對複雜困難及貪污案件，進行專案研究，並透過教育訓練提升法官、書記官及相關人員的專業能力，編制「法院辦理國民法官行政業務手冊」，統一作業標準，另持續蒐集審、檢、辯及國民法官意見回饋，精進制度運作。

    備受關注的經費部分，主要包括通知費用、國民法官及備位國民法官日費、旅費與照料費、制度推廣經費及教育訓練費用等。司法院說明，其中以國民法官等人的日、旅費占比最高，平均每案約需28萬元，未來將依近3年實際收案與統計數據進行分析，估算案件審理成本，滾動式調整。

    至於檢察機關方面，法務部高層指出，已請各地檢署注意，凡偵辦適用國民法官法的案件，如貪污治罪條例第4條、殺人未遂等重罪，須特別注意蒐證方式，確保在開示卷證時，能讓國民法官清楚理解案情，並偕同司法警察機關，定期召開研析會議，強化偵訴銜接。

