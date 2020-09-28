為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    陳其邁與戴資穎現身高雄跨年晚會　迎接2026年

    2026/01/01 01:06 中央社

    「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會今晚在時代大道舉行，倒數前，市長陳其邁與羽球選手戴資穎等人上台，陳其邁祝大家新年快樂，並笑說希望有機會跟戴資穎一起唱歌。

    「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會演出陣容包括樂團告五人、八三夭、滅火器、韓國歌手權恩妃 、鳳小岳&壓克力柿子、洪暐哲、台鋼雄鷹WING STARS 啦啦隊等，主持陣容則由陳漢典、木木、阿本等人搭檔。

    跨年演出由Lulu黃路梓茵開場，以組曲揭開序幕。樂團芒果醬Mango Jump首次踏上高雄跨年舞台，與台下粉絲一來一往的接唱默契成為一大亮點。歌手陳忻玥也接連帶來「炙愛」、「愛在等待」等歌曲。

    男團AcQUA源少年演出「Little Bomb」，鼓鼓接續唱跳「好了啦」，炒熱全場氣氛。權恩妃則以一身紅色系格紋套裝現身，一連帶來5首唱跳歌曲，並以中文向大家送上「新年快樂」祝福，掀起全場熱潮。

    倒數前，陳其邁和戴資穎等人上台，戴資穎說，希望將羽球不放棄的精神傳遞給大家，一起迎接2026年。陳其邁則致詞祝福大家新年快樂，並笑說希望有機會跟戴資穎一起唱歌。

    因應跨年龐大人潮，市警局告訴中央社記者，今晚出動3警犬6人和空拍機小組2組8人，特別的是還有13名霹靂小組員警，總警力近1300人。

    警方指出，市府已建置無死角監控網絡，整合37支監視器影像及空拍畫面，並即時回傳至前進指揮所，並強化公私協力通報機制，與保全業者建立即時情資交換，針對可疑人士迅速通報並協助警方管制。

    警方也增派警力，並設置舞台前事故處理小組及防踩踏警組，確保快速反應與核心防護，縮短通報與處置時間，讓市民安心參與跨年活動。（編輯：高照芬）1150101

