跨年夜台北101施放6分鐘煙火　點燃世代力量迎向2026

迎接2026年，台北101跨年煙火展演以「我們的世代 Gen. TAIWAN」為主題，回顧台灣2025年在世界舞台的亮眼表現，並展望下一個黃金世代的到來。台北101全程煙火總長達6分鐘，透過5大主題章節與專屬配樂，串聯民主、文化、科技與多元價值，陪伴民眾迎向嶄新一年。

台北101表示，今年煙火主題「我們的世代 Gen. TAIWAN」象徵世代的創新與自信，也代表每名勇敢的台灣人，從回顧過去的努力與成果，到展望未來的無限可能，煙火展演以並肩前行為核心意象，傳遞屬於這個世代的信念與力量。

台北101說明，跨年煙火隨著詹維全的「勇者・啟程」輕快節奏揭開序幕，主題「大航海時代」描繪勇者揚帆、迎向未知的壯麗旅程。煙火以明亮多彩的效果綻放夜空，並搭配「微笑」與「愛心」造型，象徵以微笑迎接新年、用愛照亮未來，為2026年拉開燦爛序章。

隨後進入「民主時代」篇章，賴慕恩的「未完的吶喊 Unfinished Shout」以強烈搖滾節奏登場，取樣國旗歌與下課鐘聲旋律，喚起共同的成長記憶，煙火以俐落線條與節奏感十足的連續綻放，簡潔卻充滿力量，營造出震撼人心的視覺效果。

台北101表示，隨著五月天的「第一天」響起，象徵全新開始與無限希望，明亮吉他與輕快節奏帶動群眾情緒，煙火隨旋律奔放綻放，點狀閃耀特效交錯夜空，陪伴民眾一同迎接2026年的「第一天」。

緊接著登場的「科技之島」篇章，以林樺霖的「T-Island」描繪台灣科技與文化交會的未來想像，T-Island的T同時代表Taiwan與Technology，音樂融合電子合成器與台灣傳統元素，煙火透過變色效果、噴發式線條與光束，勾勒出充滿未來感的科技島嶼，展現台灣新世代的創新能量。

台北101表示，煙火壓軸的重頭戲則是張富隆的「聲織福爾摩沙」，呈現「多元的土地」主題，融合管弦樂、北管、原住民兒童合唱與國樂，描繪台灣多元文化的深度與魅力，璀璨星環煙火在夜空中層層綻放，最後以金色煙火收尾，象徵土地蓬勃的生命力，也為跨年夜畫下溫暖而動人的句點。（編輯：潘羿菁）1150101

