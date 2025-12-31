2025最後一天財神到！今彩539頭獎開2注 800萬落新北、彰化

12月31日開獎的第114000310期今彩539頭獎開2注，獎落新北板橋、彰化花壇。（台彩提供；本報合成）

12月31日開獎的第114000310期今彩539頭獎開2注，分別由新北市板橋區存德街12號「德旺彩券行」、彰化縣花壇鄉中正路21號1樓的「大棒彩券行」開出。

第114000316期今彩539中獎號碼為「08、10、11、26、35」，頭獎2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共247注中獎，每注可得2萬元；參獎共8954注中獎，每注可得300元；肆獎共9萬6669注中獎，每注可得50元。

第114000316期39樂合彩中獎號碼為「08、10、11、26、35」，四合開出3注，可得21萬2500元；三合共303注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬4067注中獎，每注可得1125元。

第114000310期3星彩中獎號碼為「458」，壹獎共117注中獎，每注可得5000元。

第114000310期4星彩中獎號碼為「1726」，壹獎共36注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（圖翻攝自台灣彩券）

