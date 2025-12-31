為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    雲林台19線2死離奇車禍 法醫高大成揭「生前、死後輾壓」關鍵

    2025/12/31 20:15 記者蔡淑媛／台中報導
    高大成指出，死者究竟是「撞死」或「輾死」，透過碾過、骨折部位及出血量，可以判定。（記者蔡淑媛攝）

    高大成指出，死者究竟是「撞死」或「輾死」，透過碾過、骨折部位及出血量，可以判定。（記者蔡淑媛攝）

    雲林台19線元長路段，昨（30日）凌晨發生離奇死亡車禍，一名騎腳踏車的65歲李姓男子與騎機車47歲李姓女子，疑遭車輛撞擊後倒臥車道，慘遭路過車輛輾壓，李姓男子的臟器外露，兩人遺體支離破碎，雙雙死亡，死者究竟是「撞死」或「輾死」，法醫高大成表示，透過碾過、骨折部位及出血量，可以判定。

    高大成指出，生前被車輛輾過的受創部位，會大量出血，若是死後才被輾過，出血量則不明顯，尤其骨折及出血位置，一旦骨折處周遭有大量血跡或血腫，代表是生前造成的傷害，若骨折處沒有太多血跡，可能是死後才被輾壓導致骨折。

    至於李姓單車騎士慘遭路過車輛輾壓，臟器外露，肢體也被輾得血肉模糊狀，高大成說，一般車輛撞擊不會造成如此嚴重的傷害，9成以上都是比較重的大貨車輾過，建議檢警應仔細勘驗涉案車輛的輪胎與底盤，確認有無殘留的血跡、人體組織或DNA等噴濺跡證，透過科學鑑識比對，有助於還原事故真相，釐清責任。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播