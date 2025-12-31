花蓮女陳屍玉里公墓「頸部勒痕、臀部輪胎痕」 男友涉虐殺棄屍

花蓮玉里大禹公墓今驚傳出有年輕女子疑似遭殺害棄屍案件，警方在現場調查。（民眾提供）

花蓮玉里大禹公墓今日驚傳出有年輕女子疑似遭殺害棄屍案件，28歲林姓女子衣衫不整倒臥公墓樹林間，身上有多處傷痕，脖子處還有疑似勒痕，警方獲報立即到場圍起封鎖線，並通知鑑識人員到場採證；警方認為林女的呂姓男友涉有重嫌，傍晚把人帶回警局，目前還在進一步了解案情當中。

初步了解，年約28歲的林姓女子已經明顯死亡，頸部有疑似勒痕，身體多處瘀傷挫傷，臀部有明顯輪胎輾壓痕，衣衫不整平躺於現場，目前不排除死者生前遭勒頸及毆打凌虐，並遭車輛輾壓，警方鑑識人員把現場相關跡證送驗。呂姓男子對案發過程閃爍其詞，推稱兩人吵架，林女身上傷勢是自行跳車造成。

花蓮縣警察局玉里分局晚間指出，31日上午11時許接獲報案，稱玉里鎮大禹里山區公墓發現一名女子倒臥地面，已無生命跡象，經查，死者為林姓女子，現場尚有一名呂姓男子在場。警方隨即成立專案小組，調閱周邊及沿線監視器畫面，並報請花蓮地檢署檢察官指揮偵辦，當場將呂姓男子依現行犯逮捕，經警詢後，依涉嫌殺人罪嫌移送花蓮地檢署偵辦，相關案情仍持續釐清中。

玉里分局長黃清暉表示，呼籲民眾遇有衝突時，務必保持冷靜、理性溝通，切勿以暴力方式解決問題。警方對於任何暴力犯罪行為，均將秉持犯罪「零容忍」態度，依法嚴辦，以維護民眾生命安全與社會治安。

