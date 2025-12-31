為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    花蓮女陳屍玉里公墓「頸部勒痕、臀部輪胎痕」 男友涉虐殺棄屍

    2025/12/31 17:47 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮玉里大禹公墓今驚傳出有年輕女子疑似遭殺害棄屍案件，警方在現場調查。（民眾提供）

    花蓮玉里大禹公墓今驚傳出有年輕女子疑似遭殺害棄屍案件，警方在現場調查。（民眾提供）

    花蓮玉里大禹公墓今日驚傳出有年輕女子疑似遭殺害棄屍案件，28歲林姓女子衣衫不整倒臥公墓樹林間，身上有多處傷痕，脖子處還有疑似勒痕，警方獲報立即到場圍起封鎖線，並通知鑑識人員到場採證；警方認為林女的呂姓男友涉有重嫌，傍晚把人帶回警局，目前還在進一步了解案情當中。

    初步了解，年約28歲的林姓女子已經明顯死亡，頸部有疑似勒痕，身體多處瘀傷挫傷，臀部有明顯輪胎輾壓痕，衣衫不整平躺於現場，目前不排除死者生前遭勒頸及毆打凌虐，並遭車輛輾壓，警方鑑識人員把現場相關跡證送驗。呂姓男子對案發過程閃爍其詞，推稱兩人吵架，林女身上傷勢是自行跳車造成。

    花蓮縣警察局玉里分局晚間指出，31日上午11時許接獲報案，稱玉里鎮大禹里山區公墓發現一名女子倒臥地面，已無生命跡象，經查，死者為林姓女子，現場尚有一名呂姓男子在場。警方隨即成立專案小組，調閱周邊及沿線監視器畫面，並報請花蓮地檢署檢察官指揮偵辦，當場將呂姓男子依現行犯逮捕，經警詢後，依涉嫌殺人罪嫌移送花蓮地檢署偵辦，相關案情仍持續釐清中。

    玉里分局長黃清暉表示，呼籲民眾遇有衝突時，務必保持冷靜、理性溝通，切勿以暴力方式解決問題。警方對於任何暴力犯罪行為，均將秉持犯罪「零容忍」態度，依法嚴辦，以維護民眾生命安全與社會治安。

    花蓮玉里大禹公墓今驚傳出有年輕女子疑似遭殺害棄屍案件，警方在現場調查。（民眾提供）

    花蓮玉里大禹公墓今驚傳出有年輕女子疑似遭殺害棄屍案件，警方在現場調查。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播