    網路恫嚇扮小丑殺人 男2罪嫌起訴

    2025/12/31 16:41 記者王定傳／台北報導
    新北地檢署。（資料照）

    台北車站及中山區南西商圈19日晚間發生重大隨機殺人案件，造成4死11傷；怎料，劉姓男子竟於22日在社群網站Dcard上留言：「我確實想像張文一樣殺人」、「我很想打扮成小丑殺人，到現在只要心情不好就想殺人」，新北地檢署24日將劉男聲押禁見獲准，今日依刑法恐嚇公眾、恐嚇危害安全罪嫌將他起訴。

    檢警調查，劉嫌於22日晚間7時20分許，在Dcard上留言「我想模仿張文，該怎麼辦呢」、「我確實想像張文一樣殺人」、「我很想打扮成小丑殺人，到現在只要心情不好就想殺人」等文字，對社會大眾為恐嚇行為，致生危害於公安及見聞者生命、身體安全。

    桃園市刑大網路巡邏發現後，報請新北檢檢察官核發拘票，檢方指派「危害公眾攻擊應變小組」專責檢察官指揮偵辦，於23日即時拘提被告到案，經檢察官訊問後，認劉男涉恐嚇公眾及恐嚇危害安全罪嫌重大，且有反覆實施同一犯罪之虞，為避免危害擴大，有羈押必要，向法院聲請羈押獲准，並於今日將他起訴。

    新北檢表示，民眾應保持冷靜及理性，不論動機為何，於網路上任意散布恐懼言論均屬不法行為，對於危害公眾安全的暴力犯罪，檢方將持續秉持從嚴從速原則偵辦，以守護民眾安全。

