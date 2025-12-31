涉圖利、侵占就安基金判4年半 勞動部前北分署長謝宜容拚緩刑

謝宜容今全身包緊緊步入法院，離開法院時，面對媒體提問皆不發一語，低頭快步躲上車。（記者陳志曲攝）

前勞動部勞動力發展署北分署長謝宜容，指示部屬幫廠商習翌公司量身訂作採購案，圖利金額42萬餘元，另以就業安定基金等預算，購買三節禮盒12盒據為己用；新北地院合議庭以圖利、侵占公有財物共3罪，判處謝宜容4年6月徒刑，褫奪公權3年。謝宜容、檢方皆提起上訴，高院今天進行審理準備程序，謝宜容請求緩刑，在法庭全交由律師回答，僅對法官說「謝謝」。

謝宜容於2023年新莊本部整修工程採購案公告前，指示部屬與習翌公司開會討論標案內容，甚至拆分工程，避免逾150萬元採購案須加入外部評選委員變數，習翌借牌投標獲利25萬餘元。

北分署去年所有對外活動、宣傳品的視覺設計採購案，謝也為習翌公司量身訂作，圖利金額17萬餘元；她另涉侵占「就業安定基金或就業保險基金」預算，購買合計2萬餘元的12盒禮盒贈送親友。

新北地院合議庭審理時斥責謝女所為損及國家機關、全體公務員形象，審酌偵審認罪、繳回犯罪所得等因素，依貪污治罪條例規定減刑後，以圖利、侵占公有財物共3罪，判處謝宜容4年6月徒刑，褫奪公權3年。

同案被告一審判決，北分署劉姓女主任、簡姓男股長、郭姓女督導員3名公務員犯圖利罪，判處1年4月至1年8月不等徒刑，習翌公司負責人兄弟檔林峯白、林峯立分別被判刑2年、1年8月，借牌給習翌投標的徐姓業者判刑5月，上述6人均緩刑但須分別向公庫支付5萬元至15萬元不等金額。

高院今進行審理準備程序，謝宜容對一審判決罪名沒意見，也皆認罪，但請求緩刑。謝宜容辯護律師說，此案情堪憫恕，一審沒考量到北分署固有的機關文化，採購案承辦人員在採購相關案開標前，會先接觸廠商詢價，這是在法律上的便宜行事，因此要傳喚證人簡姓男股長。

辯護律師也說，懲戒法院開庭的相關書面卷證，有些與本案採購案流程有關，盼能聲請調閱。

法官今僅對爭點、相關證據及一審判決罪名等做相關確認，詢問當事人及檢察官是否有意見，並定明年3月26日上午9時30分續審本案。

