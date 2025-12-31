不動產貸款仲介勾結詐團 9人資產被榨乾痛失8000萬

詐騙集團中涉嫌販售門號的謝男被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

從事貸款仲介的吳姓、張姓男子，結合地政士、金主組成不動產貸款仲介犯罪集團，涉與假投資詐騙集團合作，接手存款騙光的被害人，協助將被害人房地產抵押後榨乾全部資產，刑事警察局偵九大隊第三隊今年初至年底，陸續逮捕吳等24人法辦，初步清查至少有9人受害、財損逾8000萬元。

警方調查，38歲吳男曾在銀行擔任放貸人員，去年中開始，聯手從事民間借貸的37歲張男，跟隱身海外的假投資詐騙集團機房合作，結合林姓地政士，並找太陽聯盟陳姓成員等金主合作。

請繼續往下閱讀...

犯案手法為，先由詐團機房成員以涉及刑事案件與資產須交付保管等話術，誆騙被害人交付名下金融卡及銀行帳戶，再由車手至指定地點提款，待被害人帳戶遭車手提領一空，機房成員便慫恿被害人以房產抵押貸款加碼投資，再透過該集團協助被害人辦理房產抵押取得貸款，並從中收取高額服務費、仲介費、代書費及利息等費用約3成後，被害人再將剩餘貸款交付詐欺集團車手。

行騙過程中，為順利取得款項，避免金融人員關懷起疑，該集團的貸款中介成員甚至還會陪同被害人到金融機構臨櫃提款，誆騙金融人員並非詐騙，而是單純的借貸，只要被害人取得貸款款項，立即收取約3成的仲介等費用。

警方接獲被害人報案後，今年初開始至本月陸續逮捕吳、張、蔡、許等貸款仲介，陳姓金主、林姓地政士與涉嫌販售門號的謝男、車手等共24人到案；其中，查緝25歲謝男時，意外查獲他涉及販毒，查扣贓款341萬多元與大麻捲菸70支等贓證物。警詢後，分依組織犯罪、詐欺、洗錢與毒品罪嫌移送檢方偵辦，而首波到案的吳等18人，檢方於今年5月依法起訴。

警查緝25歲謝男時，意外查獲他涉及販毒，查扣贓款341萬多元與大麻捲菸70支等贓證物。（記者邱俊福翻攝）

警方查扣筆電、手機、公仔與現金等贓證物。（記者邱俊福翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法