北捷案後留言恐嚇刷存在感 高雄送貨員「如願」被起訴

男子張文日前犯下震驚社會的隨機殺人案，其中40歲林姓男子居然在社群網站上留言「爽！這是開始而已」。（記者王冠仁翻攝）

男子張文日前犯下震驚社會的隨機殺人案，其中40歲林姓男子居然在社群網站上留言「爽！這是開始而已」、「你們賤民投的政府自己得扛傷害」。對此，警方火速查出他身分，並在前天持搜索票前往其高雄市三民區住處逮人，並將他依恐嚇公眾罪嫌送辦，檢方也在今天將他火速起訴。

台北市刑警大隊日前接獲情資，認為林男的貼文涉及煽動性言詞，足以影響公共秩序與社會安定，立即展開調查。案經蒐證分析資料後，警方循線查出貼文者是住在高雄的林男，警方於是在前天火速前往逮人，並查扣他用來留言的手機。

據悉，林男是物流業送貨員，並沒有特定政治立場，他留言疑似只為了在朋友之間炫耀、刷存在感。

警方呼籲，言論自由伴隨責任，請勿在網路、社群媒體上散播煽動他人、製造對立或誤導的內容，任何散布恐嚇、暴力威脅或足以引發社會恐慌之言論，警方均將依法嚴查。

