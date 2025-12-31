洩漏查緝路線給警友會副會長 台南前歸南所長判6月、緩刑2年

台南市警局歸南派出所前所長許凱智涉洩漏取締大型車超載、禁行路線勤務的消息給該所警友會副會長林姓男子，台南地院依洩密罪判許所長6月徒刑、緩刑2年。（資料照，記者王俊忠攝）

台南市警局歸仁分局歸南派出所前所長許凱智，被控涉在所長任內洩漏警方查緝大型車超載、禁行路線等勤務訊息給擔任該所警友會副會長的林姓男子，讓從事廢棄物與土石清運的林男與其司機得以規避取締，免繳近30萬元罰款。31日台南地院依洩密罪判許凱智6月徒刑、緩刑2年，並需支付30萬元公益金給國庫。

警友會林姓副會長則被依犯廢棄物清理法等罪判刑2年6月與4月，4月刑期部分得易科罰金。此案還可上訴。

檢方起訴指出，林姓男子在台南歸仁地區經營公司、承攬營建廢棄物與土石的清運業務，他並擔任歸南派出所警友會副會長，與從2021年6月底到2024年9月中旬擔任歸南派出所長的許凱智交好，兩人常相約飲宴。

林男受許姓清運業者委託打聽歸仁分局有無取締大型車超載、禁行路線的勤務，林於2024年6月28日下午打LINE電話向許凱智詢問上情，隨後許所長即傳訊告知林「同年7月4日上午9點至12點，在關廟區長榮路南一高爾夫球場附近道路有攔查大型車超載或行駛禁行路線的取締勤務」，待林男讀取後，許所長即收回訊息，避免被人發現。

林男再把上述訊息轉告許姓清運業者與幾位大型車司機，7月4日當天，有4位司機駕駛載運土石與營建廢棄物的大型車到台南永康區某空地違法填埋或到某公司處理，讓大型車車主免繳超載罰款28萬2千元；大型車司機免繳禁行路線的違規罰款1萬5300元，同時也規避警方查緝他們違反廢棄物清理法的犯行。

檢方查認事後，林男買了1斤杉林溪茶葉（市值1500元）送給歸南所長許凱智收受，當作是洩漏取締勤務消息的謝禮，檢方依貪污收賄罪嫌起訴許員；不過，一審法官並未認定許員涉收賄罪。

