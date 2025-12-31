李元瀚風災搶修殉職 檢方調查出爐：台電3高層獲不起訴

36歲台電嘉義區營業處員工李元瀚，15日搶修嘉義縣義竹鄉電力時遭高壓電電擊殉職。（資料照）

今年7月丹娜絲颱風期間，台電嘉義區營業處一位36歲班員李元瀚在義竹鄉搶修電力時遭電擊命危，嘉義地檢署偵查終結，調查指出台電有提供良好的檢電筆，李元瀚誤以為已斷電，在未穿戴絕緣防護手套情形從事S線斷線搶修而發生憾事，今天將台電董事長曾文生等3名高層，做出不起訴處分。

李元瀚為台電嘉義區營業處外線技術員，今年7月15日下午4時許在義竹鄉嘉26鄉道埤前43分29號電桿從事颱風造成對地6600伏特高壓電力線路受損搶修工作時，遭電擊命危，經送醫急救，搶救多日，因全身主要器官呈重度衰竭，家屬忍痛拔管，並進行器捐，遺愛人間。

請繼續往下閱讀...

事發後，台電董事長曾文生、嘉義區營業處許姓處長、電務處張姓副處長被依違反職業安全衛生法，由檢方偵辦。

不起訴書指出，根據勞動檢查報告，風災前，因李男隨身攜帶的檢電筆時好時壞，施姓班長將自身良好的檢電筆借給李男使用；據在場台電員工研判，當時李男在高空工作車的昇空桶內作業，現場有3條高壓線，其中2條已沒有電，李男當時使用有效檢電筆，但未能確實靠近至高壓線路有效檢電範圍進行檢電，才會誤以為高壓電已斷電。

不起訴書也表示，因現場無人全程在旁目擊李男實施檢電過程，究屬何原因使李男誤認S線未帶電，尚難論斷。

然而，無論原因為何，李男本身具有專業技術，工作年資已逾9年，以其專業能力、技術及資歷，如進行檢電過程操作確實，於同仁未完成斷電前，全程配戴絕緣手套進行作業，應可避免憾事發生。李男可能因風災導致嘉義地區多處停電而連日進行搶修工作致體力、專注力下降而有疏忽。

檢方表示，依在場台電員工證稱，施姓班長已提供良好檢電筆給李男，當時李男原有戴絕緣手套進行檢電，施姓班長亦有以對講機回報當時尚未完成斷電工作，另位同仁亦有提醒李男，李男依其自身實施之檢電結果務認該條高壓線已屬沒帶電之情狀，方脫下絕緣手套而繼續作業，最終發生電擊憾事。

檢方依勞動檢查報告及相關調查後，難以認定曾文生等3名台電高層違反職業安全衛生法，因此均應為不起訴處分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法