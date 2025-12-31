為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    北車怪客大鬧！ 超勇「黑衣男」路過擒抱壓制影片曝 本人發聲了

    2025/12/31 16:49 即時新聞／綜合報導
    北捷人員與警察追逐男子時，一位見義勇為的路過民眾當場將他擒抱壓制。（Threads@xry_912授權使用）

    北捷人員與警察追逐男子時，一位見義勇為的路過民眾當場將他擒抱壓制。（Threads@xry_912授權使用）

    捷運台北車站昨日出現一名舉止詭異男子，他手持「台鐵出軌」紙張，還在車站內咆哮「我要去中山站」。北捷人員與警察追逐這名男子時，一位見義勇為的路過民眾當場將他擒抱壓制，目擊民眾將影片PO網後，不少網友稱讚他勇敢，還有網友疑惑，北捷隨機攻擊案才過去不久，難道他不怕嗎？對此，當事男子現身回應，自己只是迷路路過，還謙虛表示就算自己不出手，警察也一定抓得到，自己只是多餘的。

    這起事件發生於昨（30）日下午，當時陳姓男子除手持「台鐵出軌，請改搭其他交通工具」的紙張，還按下緊急服務鈴，造成民眾恐慌。目擊網友還指出，陳男不但高喊「我會傷人！」還聲稱自己要去中山站。

    根據網友影片，陳男詭異行徑引來關切，發現遭保全、警察跟隨後，陳男在手扶梯上開始跑了起來，保全則在後方喊「壓制他！」而見義勇為的黑衣民眾，在陳男一離開手扶梯，立刻上前將他擒抱壓制在地，站方人員隨即上前噴灑胡椒水，不少民眾也在一旁被嗆得連連咳嗽。由於他拿著「台鐵出軌」紙張，造成民眾恐慌，警方因此依恐嚇公眾罪嫌送辦。

    影片下方湧入大量網友討論，另有網友截出見義勇為的「黑衣男」身影，不少網友稱讚他「勇敢」、「反應超快！超機靈」；結果本人也現身留言還原狀況，表示當時是要去拿護照，結果不小心迷路剛好經過現場。

    他還謙虛地表示，看影片覺得自己好像擋到一名警察的路線了，「其實警察一定抓的到，我多餘的」。對於網友讚他勇敢，他也表示，自己剛好看到陳男手上都是空的。不過網友仍留言大讚：「超帥......摔完人就瀟灑走了」、「大英雄」、「英雄太帥」。

    在 Threads 查看

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播