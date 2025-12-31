北車怪客大鬧！ 超勇「黑衣男」路過擒抱壓制影片曝 本人發聲了

北捷人員與警察追逐男子時，一位見義勇為的路過民眾當場將他擒抱壓制。（Threads@xry_912授權使用）

捷運台北車站昨日出現一名舉止詭異男子，他手持「台鐵出軌」紙張，還在車站內咆哮「我要去中山站」。北捷人員與警察追逐這名男子時，一位見義勇為的路過民眾當場將他擒抱壓制，目擊民眾將影片PO網後，不少網友稱讚他勇敢，還有網友疑惑，北捷隨機攻擊案才過去不久，難道他不怕嗎？對此，當事男子現身回應，自己只是迷路路過，還謙虛表示就算自己不出手，警察也一定抓得到，自己只是多餘的。

這起事件發生於昨（30）日下午，當時陳姓男子除手持「台鐵出軌，請改搭其他交通工具」的紙張，還按下緊急服務鈴，造成民眾恐慌。目擊網友還指出，陳男不但高喊「我會傷人！」還聲稱自己要去中山站。

根據網友影片，陳男詭異行徑引來關切，發現遭保全、警察跟隨後，陳男在手扶梯上開始跑了起來，保全則在後方喊「壓制他！」而見義勇為的黑衣民眾，在陳男一離開手扶梯，立刻上前將他擒抱壓制在地，站方人員隨即上前噴灑胡椒水，不少民眾也在一旁被嗆得連連咳嗽。由於他拿著「台鐵出軌」紙張，造成民眾恐慌，警方因此依恐嚇公眾罪嫌送辦。

影片下方湧入大量網友討論，另有網友截出見義勇為的「黑衣男」身影，不少網友稱讚他「勇敢」、「反應超快！超機靈」；結果本人也現身留言還原狀況，表示當時是要去拿護照，結果不小心迷路剛好經過現場。

他還謙虛地表示，看影片覺得自己好像擋到一名警察的路線了，「其實警察一定抓的到，我多餘的」。對於網友讚他勇敢，他也表示，自己剛好看到陳男手上都是空的。不過網友仍留言大讚：「超帥......摔完人就瀟灑走了」、「大英雄」、「英雄太帥」。

