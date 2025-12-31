為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    她帶菜刀！台中地院安檢沒過竟失控 10多員警聞訊全副武裝急奔包圍

    2025/12/31 13:33 記者陳建志／台中報導
    台中楊姓婦人，今天上午包包放菜刀進台中地院，所幸在通過門口的X光機時遭法警發現攔下，引發虛驚。（記者陳建志攝）

    台中楊姓婦人，今天上午包包放菜刀進台中地院，所幸在通過門口的X光機時遭法警發現攔下，引發虛驚。（記者陳建志攝）

    台北捷運前陣子才發生隨機殺人事件，今天適逢跨年夜，公共場所可能湧現人潮，各地警方都加強維安，沒想到台中市楊姓婦人今天上午11點多要進入台中地院裡的郵局領錢，通過門口的X光檢驗機時，被員警赫然發現包包裡面有一把菜刀，當場被攔下，沒想到楊女竟失控大吵，驚動轄區警局出動10多人穿防彈背心、持盾牌全副武裝趕抵帶回調查。

    楊姓婦人今天上午11點多帶著包包、提袋想要到台中地院1樓的郵局領錢，沒想到在進入地院大門通過安檢X光機時，被值班法警發現包包裡面竟然有一把菜刀。

    法警立刻要求楊女不可攜帶刀械進法院，沒想到楊女情緒失控大罵「為什麼不可以？」、「你憑什麼罵我」，巨大的聲量引起院內人員的注意、圍觀。

    因楊婦不肯離去，也不願交出包包裡面的菜刀，雙方一度僵持，轄區分局接獲通報不敢大意，包括派出所、偵查隊出動10多人到場，還攜帶防彈盾牌抵達，情緒激動的楊女在員警勸說下才願意離開，隨同到警局配合調查。

    據了解，楊女表示攜帶菜刀是要和朋友學切菜，因當時菜刀放在包包裡面，並沒有亮刀揮舞，是否有涉嫌刑事或違反社會秩序維護法，警方將再進行研議。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播