    社會

    獨家》八仙塵爆纏訟10年首見實質履行 撥付第一筆賠償金2670萬

    2025/12/31 14:11 記者劉詠韻／台北報導
    八仙公司近期已透過「公益信託八仙關懷基金」，與受害者及家屬進行溝通協調，首波已有41人達成和解同意，包括 9名死者家屬與32名傷者，並已完成第一筆賠償金撥付。（資料照）

    2015年造成15死、484傷的八仙樂園塵爆慘案，歷經超過10年的司法纏訟，近期終於出現實質進展。據掌握，八仙育樂公司已與部分死者家屬及傷者達成和解共識，並完成撥付第一筆賠償金，金額合計2670萬餘元，為本案首度實際履行賠償責任。

    八仙塵爆事件發生後，主辦活動的呂忠吉已服刑期滿出獄，但相關民事求償因涉及金額高達近百億元，長年仍在法院審理。過去八仙公司是否須負賠償責任，一直是訴訟核心爭點，直到去年最高法院作出指標性判決，明確認定八仙公司應負民事賠償責任，才為後續協商鋪路。

    負責八仙公司刑、民事的委任律師曾益盛表示，八仙近期已透過「公益信託八仙關懷基金」，與受害者及家屬進行溝通協調，首波已有41人達成和解同意，並已完成第一筆賠償金撥付。

    在訴訟進度方面，目前仍有373名受害者的案件於地方法院審理中，其中約100多人已表達初步和解意願；此外，消基會仍代表432名受害者提起團體訴訟，相關求償程序持續進行。

    八仙公司也強調，將秉持「同舟共濟」精神，在法律與人道層面承擔社會責任，未來也會在公司能力範圍內持續推動協商，盼能在漫長的司法程序後，讓受害者與家屬感受到實質回應。

    雖然這筆2600多萬元的賠償金，相較整體求償金額仍僅是冰山一角，但對等待超過十年的受害者及家屬而言，已是法律責任落實與實質補償的重要一步。

