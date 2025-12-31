為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    宜蘭「冰棒土地公廟」又遭竊 男抱走功德箱但只得手零錢

    2025/12/31 13:27 記者王峻祺／宜蘭報導
    竊賊抱走功德箱。（民眾提供）

    竊賊抱走功德箱。（民眾提供）

    宜蘭壯圍順風宮免費提供冰棒，被信眾封「冰棒土地公廟」，吸引網友朝聖，但高人氣也引來宵小覬覦，本月初遭竊2萬元後，今天凌晨再度發生竊案，一名男子潛入廟內將功德箱「整箱抱走」，所幸廟方「神預判」，每日都會先清空大鈔，使得竊賊僅得手約200元，警方已擴大調閱路口監視器偵辦。

    根據監視器畫面顯示，今日凌晨0點，身穿紅色帽T、戴口罩及厚重衣物的男子，頂著寒風細雨步入廟埕，逕直走向功德箱，抱起後特地搖晃幾下確認重量，似乎發現箱內沒多少錢，一度猶豫想放回原位，但幾秒後仍將整箱抱走，徒步離去。

    廟方無奈表示，月初才剛發生竊案，當時損失2萬元，為此加強防範，規定每晚人員離開前，務必先將百元以上大鈔取出，所幸「預防措施」奏效，大幅降低此次財損。

    針對連續竊案，信眾痛批竊賊「舉頭三尺有神明，連神明的錢都敢偷，良心何在？」廟方也強調，土地公廟歡迎信眾參拜、吃冰求平安，但呼籲切勿順手牽羊。

    礁溪警分局表示，今早8點已接獲廟方報案，稱功德箱遭竊，損失金額約新台幣2百元，警方已擴大調閱路口監視器偵辦中。

    竊賊走入廟埕鎖定竊賊功德箱。（民眾提供）

    竊賊走入廟埕鎖定竊賊功德箱。（民眾提供）

