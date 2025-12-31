全國防災士培訓完成取證破10萬人 持續強化社會韌性、打造防災新里程

為持續推廣防災士培訓，今年起培訓對象除原有的社區、民眾外，更擴大與國防部、交通部、22個地方政府及19家培訓機構。（記者陸運鋒翻攝）

總統賴清德提出「全社會防衛韌性」理念，推動全民從中央到社區、從政府到民間建立一體的防災防衛力量，內政部消防署今（31）日宣布，全國防災士培訓完成取證已達10萬832人，正式突破10萬人的重要里程碑。

消防署表示，面對極端氣候、地震、坡地災害等複合型威脅，提高社會大眾的防災知識與技能是強化社會韌性的核心，而「防災士制度」正是推動民眾自主防救災能力最關鍵的量能之一。

請繼續往下閱讀...

消防署指出，為持續推廣防災士培訓，今年起培訓對象除原有的社區、民眾外，更擴大與國防部、交通部、22個地方政府及19家培訓機構協力，培訓對象包含8樓層以上高樓大廈管理委員會、保全人員、計程車司機、常備役男、替代役男、村里長（幹事）、婦女團體、中華電信、台電公司、宗教宮廟等，遍布全臺及各行各業，藉此全面強化民眾自主防災能力，提升社會韌性。

消防署說，防災士訓練課程涵蓋防救災概念、災情判讀、居家防護措施、社區防災協作、避難路線規劃、止血包紮實作訓練及CPR、AED操作等。民眾參與防災士訓練，能在大規模災害發生時，成為自助、互助的重要力量，同時有助於結合民間與公部門之間的救災量能，達到預防減災的效果。

而近期宜蘭、花蓮地區災害發生時，許多志工、社區防災士及地方團體積極投入救災與物資協助的行動，不僅提升地方社區的應變效能，也讓各界看見全民的投入救災行動的力量與價值，防災士制度是全民參與、無門檻、無義務的制度，以自助、互助為理念，未來將持續深化公私協力，整合民眾、社區與企業防災，推動「人人是防災士」的願景。

消防署呼籲，全民共同提升防災意識是面對未來災害風險的唯一道路，防災士人數突破10萬名是強化台灣韌性的新起點，未來將以更開放、多元的方式，持續協助民眾強化防災知識、提升應變能力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法