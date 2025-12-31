為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    桃機一航廈傳行動電源爆炸意外 1旅客遭灼傷

    2025/12/31 13:18 記者朱沛雄／桃園機場報導
    桃園機場第一航廈出境大廳，昨日晚間傳出旅客隨身攜帶行動電源鋰電池爆炸自燃事件。（民眾提供）

    桃園機場第一航廈出境大廳昨晚傳出旅客隨身攜帶行動電源爆炸自燃事件，爆炸聲響及冒出濃煙讓一旁民眾受到驚嚇。消防人員到場將鋰電池取出置於水桶後未繼續燃燒，而攜帶電池的許姓旅客左手輕微灼傷，送醫包紮後無大礙。

    適逢元旦疏運期間，機場公司提醒旅客搭乘航班前應檢查隨身鋰電池是否有破損、膨脹或異常情形，並妥善收納。

    航警局表示，保安警察大隊員警昨晚22時35分接獲勤務指揮中心通報，桃機一航廈出境大廳有燃放煙火的情事，保大員警立即趕赴現場，發現是許姓出境旅客隨身側背包內之鋰電池因不明原因自燃，員警見狀立即封鎖現場，消防人員到場後將鋰電池取出置於水桶後未繼續燃燒。

    經調查，起火原因為行動電源鋰電池因碰撞導致異常。旅客手部有輕微灼傷，已由航空警察陪同送醫治療。消防單位確認現場安全後完成地面清潔，整體機場營運未受影響。

    桃機一航廈出境大廳昨晚傳出旅客隨身攜帶行動電源自燃事件，消防人員到場將鋰電池取出置於水桶後未繼續燃燒。（航警局提供）

