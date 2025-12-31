搶好康！新年首場聯合法拍 曳引車、半拖車全拍賣

法務部行政執行署台中分署1月6日將舉辦首場的聯合拍賣會，拍賣多輛年份皆在5年內的曳引車、半拖車。（記者陳建志翻攝）

法務部行政執行署台中分署針對台中地檢署、雲林地檢署偵辦涉嫌廢棄物清理法案件的曳引車、半拖車執行變價拍賣，將在明年1月6日上午10點在台中分署，舉辦首場的聯合拍賣會，現場另有賓士車、紡織針車等拍賣品，歡迎民眾到場公開喊價競買搶好康。

台中分署表示，近年來許多新建案及公共工程，產生極大量營建混合物，引來不肖業者任意傾倒廢棄物牟取暴利，造成嚴重的環境亂象與家園危機，台中地檢署和雲林地檢獲報偵辦涉嫌廢棄物清理法的違法行為，查扣3輛曳引車及1台半拖車等犯罪工具，囑託進行變價拍賣。

台中分署強調，該批車輛出廠年份皆在5年之內，性能堪用，歡迎有營業需求的民眾到場競標。

此外，當天現場還有實用的中華三菱休旅車、福特六和轎車、VOLVO轎車、賓士轎車；最特別的還有多台紡織用各式針車，歡迎民眾到場競價搶購、搶便宜，買到賺到！

台中分署表示，本次聯合拍賣會在台中市西區建國北路二段100巷16號台中分署，將在1月6日上午9時20分至9時50分開放登記，10點接續進行喊價，歡迎民眾踴躍參與。

