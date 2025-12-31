中年男帶推車要上北捷遭拒 與站務人員爆爭執

趙男因推車太大搭捷運遭拒，與站務人員爭執，警方到場處理。（記者姚岳宏翻攝）

北捷連續攻擊後風聲鶴唳！55歲趙姓男子昨晚到北捷中山國小站，要去搭乘捷運，一開始先將推車放置捷運站，人就離開，後來回來時，又為了領取要出示證件問題，與捷運站務人員爭執，後站務人員告知因推車體積太大，無法搭乘捷運，男子情緒一度激動，不斷在站內吼叫，引起經過乘客側目，轄區警方到場勸導後，男子才由員警護送到站外搭計程車離去。

據知，趙男推車內包含畫框還有一些工藝品，他自稱是擺地攤的，警方及捷運人員目視裡面應無利器等攻擊性物品。

中山分局圓山派出所昨晚8時許接獲報案，稱捷運中山國小站發生站務糾紛案件，立即派遣警力前往查處。

經警方到場了解，該男子攜帶行李等物品放置於捷運站即離去，經站務人員發現後將行李等物品暫時保管，後來男子返回捷運站欲取回原放置物品時，站務人員告知領取程序，並告知該行李等物品尺寸過大，無法搭乘捷運，雙方發生糾紛，經警方勸導後，該男子自行攜帶行李搭乘計程車離去。

警方呼籲，遇有糾紛應保持理性冷靜，並即時撥打110報案，切勿訴諸暴力。

警方護送趙男離開。（記者姚岳宏翻攝）

