為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    中年男帶推車要上北捷遭拒 與站務人員爆爭執

    2025/12/31 13:12 記者姚岳宏／台北報導
    趙男因推車太大搭捷運遭拒，與站務人員爭執，警方到場處理。（記者姚岳宏翻攝）

    趙男因推車太大搭捷運遭拒，與站務人員爭執，警方到場處理。（記者姚岳宏翻攝）

    北捷連續攻擊後風聲鶴唳！55歲趙姓男子昨晚到北捷中山國小站，要去搭乘捷運，一開始先將推車放置捷運站，人就離開，後來回來時，又為了領取要出示證件問題，與捷運站務人員爭執，後站務人員告知因推車體積太大，無法搭乘捷運，男子情緒一度激動，不斷在站內吼叫，引起經過乘客側目，轄區警方到場勸導後，男子才由員警護送到站外搭計程車離去。

    據知，趙男推車內包含畫框還有一些工藝品，他自稱是擺地攤的，警方及捷運人員目視裡面應無利器等攻擊性物品。

    中山分局圓山派出所昨晚8時許接獲報案，稱捷運中山國小站發生站務糾紛案件，立即派遣警力前往查處。

    經警方到場了解，該男子攜帶行李等物品放置於捷運站即離去，經站務人員發現後將行李等物品暫時保管，後來男子返回捷運站欲取回原放置物品時，站務人員告知領取程序，並告知該行李等物品尺寸過大，無法搭乘捷運，雙方發生糾紛，經警方勸導後，該男子自行攜帶行李搭乘計程車離去。

    警方呼籲，遇有糾紛應保持理性冷靜，並即時撥打110報案，切勿訴諸暴力。

    警方護送趙男離開。（記者姚岳宏翻攝）

    警方護送趙男離開。（記者姚岳宏翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播