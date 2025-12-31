為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    超大落石！基隆外木山5噸重落石滾落車道 幸無傷亡

    2025/12/31 12:48 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆市湖海路發生落石，5噸重的大石塊滾落車道上。（記者盧賢秀攝）

    基隆市湖海路發生落石，5噸重的大石塊滾落車道上。（記者盧賢秀攝）

    基隆市湖海路靠近大武崙沙灘處今天11點左右發生落石，約5噸大岩石從山壁滾落在車道上，石塊相當大，所幸當時沒有人車經過，沒有造成傷亡，警方已在現場管制，工務處已調派廠商前往現場清除。

    基隆市外木山湖海路二段3.4公里處，在大武崙沙灘涼亭旁，今天上午11點左右發生落石，大石塊1.5公尺長寬，初估重量約5噸，該處是基隆市通往西濱快速道路的連絡道之一，所幸大石塊滑落時沒有人車經過，沒有人受傷。

    工務處指出，湖海路3.4公里左右，市府將動用相關經費延伸設置防落石柵工程，並協請農業部林務署將上邊坡的第二道防線，設置落石消能設施列為優先改善工程。

    市議員吳驊珈也趕到現場，她表示湖海路一帶長期以來經常發生落石，過去與前立委蔡適應爭取，逐步完成湖海路沿線防落石柵等相關工程，以降低用路風險。

    吳驊珈指出，今日落石位置位於情人湖步道周邊，目前尚未設置防落石柵等防護設施，這次落石凸顯山區步道安全的重要性，她要求市府及相關單位，應儘速全面檢視情人湖步道及周邊環境，加強水土保持與防災設施，確保遊客與山友的遊憩安全。

    基隆市湖海路發生落石，5噸重的大石塊滾落車道上。（記者盧賢秀攝）

    基隆市湖海路發生落石，5噸重的大石塊滾落車道上。（記者盧賢秀攝）

    基隆市湖海路發生落石，砸損步道的護欄。（記者盧賢秀攝）

    基隆市湖海路發生落石，砸損步道的護欄。（記者盧賢秀攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播