超大落石！基隆外木山5噸重落石滾落車道 幸無傷亡

基隆市湖海路發生落石，5噸重的大石塊滾落車道上。（記者盧賢秀攝）

基隆市湖海路靠近大武崙沙灘處今天11點左右發生落石，約5噸大岩石從山壁滾落在車道上，石塊相當大，所幸當時沒有人車經過，沒有造成傷亡，警方已在現場管制，工務處已調派廠商前往現場清除。

基隆市外木山湖海路二段3.4公里處，在大武崙沙灘涼亭旁，今天上午11點左右發生落石，大石塊1.5公尺長寬，初估重量約5噸，該處是基隆市通往西濱快速道路的連絡道之一，所幸大石塊滑落時沒有人車經過，沒有人受傷。

工務處指出，湖海路3.4公里左右，市府將動用相關經費延伸設置防落石柵工程，並協請農業部林務署將上邊坡的第二道防線，設置落石消能設施列為優先改善工程。

市議員吳驊珈也趕到現場，她表示湖海路一帶長期以來經常發生落石，過去與前立委蔡適應爭取，逐步完成湖海路沿線防落石柵等相關工程，以降低用路風險。

吳驊珈指出，今日落石位置位於情人湖步道周邊，目前尚未設置防落石柵等防護設施，這次落石凸顯山區步道安全的重要性，她要求市府及相關單位，應儘速全面檢視情人湖步道及周邊環境，加強水土保持與防災設施，確保遊客與山友的遊憩安全。

基隆市湖海路發生落石，砸損步道的護欄。（記者盧賢秀攝）

