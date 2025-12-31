為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    宜蘭福斯轎車追撞「瑞典坦克」後竟倒車逃逸 超扯畫面曝光

    2025/12/31 12:55 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭五結傳藝路二段發生福斯轎車（如圖）追撞停等紅燈富豪休旅車後，竟倒車駛離逃之夭夭。（圖由民眾提供）

    宜蘭五結傳藝路二段發生福斯轎車（如圖）追撞停等紅燈富豪休旅車後，竟倒車駛離逃之夭夭。（圖由民眾提供）

    宜蘭縣五結鄉傳藝路二段昨日傳出追撞車禍，1輛白色福斯轎車追撞停等紅燈的白色富豪（Volvo）休旅車後，竟倒車駛離逃之夭夭，行車紀錄器拍下事發當時影像，網友看到畫面直呼太離譜了。

    羅東警分局今天（31日）指出，警方昨天上午10點36分接獲報案，直指五結鄉傳藝路二段發生交通事故，轄區警員到場，發現37歲陳姓男子駕駛的「瑞典坦克」富豪休旅車，被福斯轎車追撞，福斯轎車逕行駛離涉嫌肇事逃逸，所幸沒人受傷。

    據了解，陳姓男子開車搭載父母親，沿著五結鄉傳藝二段往羅東方向行駛，在事故地點停等紅燈，福斯轎車無煞車跡象，從後直接衝撞陳男的富豪休旅車，富豪車上3人受到驚嚇趕緊下車察看，福斯當場倒車駛離，車上1男1女趁機逃逸。

    警方調閱周遭監視器，透過車號通知涉案車主及駕駛到案說明，確認肇事原因後，依違反道路交通管理處罰條例第62條第1項規定，處1000元以上3000元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照1至3個月。

    涉嫌追撞前車的福斯轎車倒車離開現場。（圖由民眾提供）

    涉嫌追撞前車的福斯轎車倒車離開現場。（圖由民眾提供）

    無端挨撞的富豪休旅車。（圖由警方提供）

    無端挨撞的富豪休旅車。（圖由警方提供）

    富豪休旅車被追撞後，車內駕駛及乘客受到驚嚇。（圖由警方提供）

    富豪休旅車被追撞後，車內駕駛及乘客受到驚嚇。（圖由警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播