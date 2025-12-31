宜蘭福斯轎車追撞「瑞典坦克」後竟倒車逃逸 超扯畫面曝光

宜蘭五結傳藝路二段發生福斯轎車（如圖）追撞停等紅燈富豪休旅車後，竟倒車駛離逃之夭夭。（圖由民眾提供）

宜蘭縣五結鄉傳藝路二段昨日傳出追撞車禍，1輛白色福斯轎車追撞停等紅燈的白色富豪（Volvo）休旅車後，竟倒車駛離逃之夭夭，行車紀錄器拍下事發當時影像，網友看到畫面直呼太離譜了。

羅東警分局今天（31日）指出，警方昨天上午10點36分接獲報案，直指五結鄉傳藝路二段發生交通事故，轄區警員到場，發現37歲陳姓男子駕駛的「瑞典坦克」富豪休旅車，被福斯轎車追撞，福斯轎車逕行駛離涉嫌肇事逃逸，所幸沒人受傷。

據了解，陳姓男子開車搭載父母親，沿著五結鄉傳藝二段往羅東方向行駛，在事故地點停等紅燈，福斯轎車無煞車跡象，從後直接衝撞陳男的富豪休旅車，富豪車上3人受到驚嚇趕緊下車察看，福斯當場倒車駛離，車上1男1女趁機逃逸。

警方調閱周遭監視器，透過車號通知涉案車主及駕駛到案說明，確認肇事原因後，依違反道路交通管理處罰條例第62條第1項規定，處1000元以上3000元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照1至3個月。

涉嫌追撞前車的福斯轎車倒車離開現場。（圖由民眾提供）

無端挨撞的富豪休旅車。（圖由警方提供）

富豪休旅車被追撞後，車內駕駛及乘客受到驚嚇。（圖由警方提供）

