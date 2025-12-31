迎新首拍 嘉義分署明年1／6日登場

嘉義分署明年元月6日拍賣會焦點為一輛排氣1078c.c的DUCKTI紅色重型機車。（嘉義分署提供）

法務部行政執行署嘉義分署將於明年元月6日下午2點半舉行當年首次「123擴大聯合拍賣會」，當天拍賣焦點是一輛排氣量1078c.c的DUCKTI紅色重型機車，還有日產、國瑞2輛轎車、板信及三信等公司股票，法拍現場並邀請嘉市腦性麻痺會設攤販售麵包、餅乾。

嘉義分署表示，當日拍賣及變賣物件琳瑯滿目，變賣物品部分包括新鮮貝貝南瓜、牛番茄、奶油白菜、青江菜、地瓜葉等多種當日產地直送的農產品，及杏仁茶、紅綠茶禮盒、濾掛咖啡、咖啡包、薯餅、醬油、五仁辣麻果油、紅薑黃粉及機能凍飲、葉黃素飲等食品。

請繼續往下閱讀...

還有各色手工皂、抗菌隨手皂及毛巾、大浴巾、衛生紙等清潔用品及變異水晶洞、各式石雕及聚寶盆等開運藝品。

嘉義分署指出，當日雲林地區的不動產訂於上午9點半投標、10點開標，嘉義縣市不動產在下午2點半投標、3點開標。雲林地區法拍不動產有17件、嘉義縣市則有11件，拍賣不動產包括農地、建地及建物等。

嘉義分署將於明年元月6日拍賣一輛國瑞轎車。（嘉義分署提供）

嘉義分署將於明年元月6日拍賣一輛日產轎車。（嘉義分署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法