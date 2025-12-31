為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    迎新首拍 嘉義分署明年1／6日登場

    2025/12/31 12:15 記者丁偉杰／嘉義報導
    嘉義分署明年元月6日拍賣會焦點為一輛排氣1078c.c的DUCKTI紅色重型機車。（嘉義分署提供）

    嘉義分署明年元月6日拍賣會焦點為一輛排氣1078c.c的DUCKTI紅色重型機車。（嘉義分署提供）

    法務部行政執行署嘉義分署將於明年元月6日下午2點半舉行當年首次「123擴大聯合拍賣會」，當天拍賣焦點是一輛排氣量1078c.c的DUCKTI紅色重型機車，還有日產、國瑞2輛轎車、板信及三信等公司股票，法拍現場並邀請嘉市腦性麻痺會設攤販售麵包、餅乾。

    嘉義分署表示，當日拍賣及變賣物件琳瑯滿目，變賣物品部分包括新鮮貝貝南瓜、牛番茄、奶油白菜、青江菜、地瓜葉等多種當日產地直送的農產品，及杏仁茶、紅綠茶禮盒、濾掛咖啡、咖啡包、薯餅、醬油、五仁辣麻果油、紅薑黃粉及機能凍飲、葉黃素飲等食品。

    還有各色手工皂、抗菌隨手皂及毛巾、大浴巾、衛生紙等清潔用品及變異水晶洞、各式石雕及聚寶盆等開運藝品。

    嘉義分署指出，當日雲林地區的不動產訂於上午9點半投標、10點開標，嘉義縣市不動產在下午2點半投標、3點開標。雲林地區法拍不動產有17件、嘉義縣市則有11件，拍賣不動產包括農地、建地及建物等。

    嘉義分署將於明年元月6日拍賣一輛國瑞轎車。（嘉義分署提供）

    嘉義分署將於明年元月6日拍賣一輛國瑞轎車。（嘉義分署提供）

    嘉義分署將於明年元月6日拍賣一輛日產轎車。（嘉義分署提供）

    嘉義分署將於明年元月6日拍賣一輛日產轎車。（嘉義分署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播