疑未注意前方倒臥路面騎士 元長2死車禍肇逃駕駛抓到了

台19線元長路段昨發生兩死車禍，警方已將肇逃林男拘提到案。（圖由警方提供）

台19線雲林元長段昨凌晨5點發生死亡車禍，警方查出駕駛甘蔗貨車司機的林男，經過事發路段時，疑未注意到前方已倒臥腳踏車騎士李男及騎機車李女，車輛硬生生輾過，昨晚8點多拘捕肇事貨車駕駛林男到案。雲林地檢署表示，林男將朝過失致死及肇事逃逸等罪嫌偵辦，至於詳細肇事原因仍有待調查。

昨晚警消獲報，民眾指台19線元長路段南下車道，機車、腳踏車與不明車輛擦撞，2名騎士當場死亡，不過現場並未發現肇事車輛。據了解，李男獨居於鄰近鄉鎮，幾乎天天騎車到案發村莊，撿拾銅鐵等廢棄物；李女則是北部人嫁到元長鄉，與丈夫、婆婆同住，育有1子，家庭單純樸實。她每天清晨5點多騎車前往北港上班，案發地距住家僅約10分鐘車程，卻在途中遭遇死劫。

經警方調閱周邊監視器追查，掌握肇事者身份後，交由雲林縣地檢署檢察官黃書晴指揮偵辦，開立拘票後，昨晚在虎尾鎮將肇事林姓貨車駕駛拘提到案。檢方表示，調閱監視器、行車記錄器畫面，查出林男凌晨駕駛在該路段時，疑未注意到已經倒臥在路面上的兩人而撞擊，全案將依過失致死及肇事逃逸逃罪偵辦。

檢方指出，至於林男撞擊前，兩名騎士是否有相撞事故、倒臥路面當下是否已失去生命跡象，還有待進一步釐清。

肇逃林男疑未注意前方倒臥路面的兩名騎士而輾過，檢警拘提到案後，將朝過失致死及肇事逃逸等罪偵辦。（圖由民眾提供）

