    社會

    女控男持鐵片作勢攻擊、警回不會真的怎樣 南警五分局：檢討改進

    2025/12/31 12:50 記者王俊忠／台南報導
    對於一名男子在台南北區街頭持鐵片作勢欲攻擊一名女子，女子上網投訴說向警方報案時，員警竟說此男「不會真的對妳怎麼樣。」（圖取自社會事新聞影音）

    對於一名男子在台南北區街頭持鐵片作勢欲攻擊一名女子，女子上網投訴說向警方報案時，員警竟說此男「不會真的對妳怎麼樣。」（圖取自社會事新聞影音）

    有網友在網路社群「社會事新聞影音」po出1段影片指，12月27日上午有1名男子在台南市北區公園路1處路口持鐵片作勢欲攻擊1名女子，女子到警分局報案，員警竟說「這人在這一帶很有名，不會真的對妳怎麼樣。」對此，市警五分局說，涉案男是位街友、有違反社維法之虞，將通知送辦；員警回應欠妥部分，會要求檢討改進。

    南市警五分局副分局長陳柏宇說明，影片中的男子涉在道路上揮舞鐵片的行為，已涉違反社會秩序維護法第63條第1項第6款「以其他方法驚嚇他人，有危害安全之虞者」的問題，警方將通知該名男子到案說明、並函送台南地方法院裁處。

    據指出，這名持鐵片揮舞的男子，是在北區當地很有名的街友，有時確實有一些脫序行為發生，但迄今沒有攻擊他人的行為出現，警方會加強防處作為。

    對於民眾反映員警受理態度輕忽的情事，市警五分局強調警方高度重視並啟動內部調查，針對員警受理報案時的應對方式，若確有用語不夠周延、未能同理民眾感受之情形，分局將進行檢討並加強員警教育訓練，要求同仁受理案件時，應秉持同理心與專業態度，讓民眾感受到警方對人身安全的重視。

