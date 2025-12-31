北市中山區養生館被查獲全套性交易 鄰近校園昨被斷水斷電

中山警方在時尚會館查獲從事非法性交易。（記者姚岳宏翻攝）

台北市中山區民生東路2段「山水閣男女時尚會館」，本月25日被轄區中山警分局查獲店內從事非法性交易，警方衝進去時，剛好有兩組客人，一組是做「全套」，一組做「半套」，負責人及女按摩師當場被依妨害風化罪移送及裁罰，昨日下午中山分局會同台北市建築管理工程處、台電及自來水公司對該養生館執行斷水斷電處分，防止不法行為持續發生。

中山分局指出，該養生館設置於中山區商業與住宅混合的精華地段，周邊金融機構、辦公大樓、餐飲店家林立，人流往來頻繁，且距離鄰近校園步行僅約7分鐘，屬學童日常通行與活動範圍，該場所從事不法行為，對周邊治安、社區安寧及兒少保護造成潛在危害。

請繼續往下閱讀...

中山分局經蒐證，本月25日在養生館內查獲非法經營性交易，查獲營業負責人、工作人員及女按摩師等共5人，相關行為人除依涉嫌妨害風化移送及裁罰，另報請北市都市發展局依法裁處業者罰鍰，並停止建築物供水、供電。昨即由中山分局會同台北市建築管理工程處、台電及自來水公司執行斷水斷電處分，展現公權力即時介入之執法強度。

中山分局強調，今年已取締色情營業場所24件，比去年13件增加11件，尤其針對位處都會核心區域、校園周邊或人口密集地段之色情不法場所，列為重點查緝對象，將持續透過跨機關合作，迅速採取必要行政強制措施。

中山警方會同市府人員對該時尚會館斷水斷電。（記者姚岳宏翻攝）

中山警方會同市府人員對該時尚會館斷水斷電。（記者姚岳宏翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法