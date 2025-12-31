為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    發現女焦屍！彰化市民宅大火濃煙竄天 消防員摔傷

    2025/12/31 12:43 記者湯世名／彰化報導
    彰化市民宅大火消防員搶救。（記者湯世名攝）

    彰化市民宅大火消防員搶救。（記者湯世名攝）

    首次上稿 12:09
    更新時間 12:43

    彰化市南郭路1棟2樓透天厝民宅今天（31日）上午突然發生大火，火勢一度相當猛烈，數十名消防員趕往搶救，不料在搶救過程中，1名消防員搶進2樓時疑踩空摔傷送醫，所幸右手脫臼無生命危險，火災現場在搶救1個半小時之後獲得控制，消防員在2樓殘火處理時赫然發現1具女焦屍，懷疑是屋主，起火原因與財務損失釐清中。

    這起民宅大火位於彰化市南郭路商圈，現場濃煙竄天，民眾向消防員表示當時聞到燒焦味出門查看，發現該棟民宅冒出濃煙與火勢，立即向消防單位通報。消防員搶救時發現火場一樓堆滿大量易燃物，火勢相當猛烈，消防員部署水線以前後夾攻方式噴灑灌救。

    由於屋主並未現身，現場民眾議論紛紛，有人說出去當志工不在家，但也有人擔心是否受困屋內；直到火勢控制後，消防員進入屋內進行殘火處理，赫然在2樓發現1具女焦屍，懷疑是屋主，但仍須進一步查證。

    彰化市民宅大火消防員搶救。（記者湯世名攝）

    彰化市民宅大火消防員搶救。（記者湯世名攝）

    彰化市民宅大火。（記者湯世名攝）

    彰化市民宅大火。（記者湯世名攝）

    消防員的頭盔與手套遺留現場，消防員送醫急救無生命危險。（圖由消防局提供）

    消防員的頭盔與手套遺留現場，消防員送醫急救無生命危險。（圖由消防局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播