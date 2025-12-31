發現女焦屍！彰化市民宅大火濃煙竄天 消防員摔傷

彰化市民宅大火消防員搶救。（記者湯世名攝）

彰化市南郭路1棟2樓透天厝民宅今天（31日）上午突然發生大火，火勢一度相當猛烈，數十名消防員趕往搶救，不料在搶救過程中，1名消防員搶進2樓時疑踩空摔傷送醫，所幸右手脫臼無生命危險，火災現場在搶救1個半小時之後獲得控制，消防員在2樓殘火處理時赫然發現1具女焦屍，懷疑是屋主，起火原因與財務損失釐清中。

這起民宅大火位於彰化市南郭路商圈，現場濃煙竄天，民眾向消防員表示當時聞到燒焦味出門查看，發現該棟民宅冒出濃煙與火勢，立即向消防單位通報。消防員搶救時發現火場一樓堆滿大量易燃物，火勢相當猛烈，消防員部署水線以前後夾攻方式噴灑灌救。

由於屋主並未現身，現場民眾議論紛紛，有人說出去當志工不在家，但也有人擔心是否受困屋內；直到火勢控制後，消防員進入屋內進行殘火處理，赫然在2樓發現1具女焦屍，懷疑是屋主，但仍須進一步查證。

