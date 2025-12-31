為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    國1北向130.3K追撞路肩施工緩撞車 休旅車頭全毀

    2025/12/31 12:08 記者彭健禮／苗栗報導
    休旅車追撞施工緩撞車，車頭全毀。（圖由警方提供）

    又見國道追撞施工緩撞車！ 國道一號北向苗栗縣公館鄉路段，今（31）日上午9點多，發生休旅車追撞外側路肩的施工緩撞車事故，沒有人員傷亡，警方調查2車駕駛也都無酒駕，不過休旅車駕駛27歲林姓男子使用輔助駕駛系統，疑因精神不濟而肇事。休旅車因車頭嚴重毀損，恐將報銷。

    國道二隊造橋分隊今天上午9點17分獲報，國道1號北向130.3公里處（苗栗縣公館鄉路段）發生交通事故案。員警到場，為一輛休旅車在外側路肩追撞前方的施工緩撞車，休旅車頭嚴重毀損，幸沒有人員傷亡，現場於9點56分排除。

    警方對休旅車駕駛林男及施工緩撞車駕駛58歲蔡姓男子實施酒測，2人酒測值皆為0。不過，林男向警方表示行車有使用輔助駕駛系統，警方研判林男疑因精神不濟而肇事。

    國道二隊呼籲用路人開車務必遵守行車安全規定，使用輔助駕駛系統並無法應付所有突發狀況，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照，疲勞時應下交流道或至服務區休息，避免事故發生。

    休旅車追撞外側路肩的施工緩撞車，休旅車駕駛27歲林姓男子稱使用輔助駕駛系統。（圖由警方提供）

