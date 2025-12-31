逆轉！高雄板模工殺人判8年半 防逃亡重裁定電子腳環監控

高雄洪姓男子因殺人罪判8年6月徒刑，台中地院本月1日裁定撤銷電子腳環監控，檢察官提出抗告，台中地院近日更裁逆轉，重新裁定須接受電子腳環監控。（記者陳建志攝）

高雄洪姓板模工，去年9月因討債糾紛，持料理刀刺死高姓男子、刺傷鄭姓男子，上月台中地院國民法庭判決洪8年6月徒刑，不料台中地院合議庭本月1日卻撤銷他的電子腳環監控，檢察官不服提出抗告，台中高分院裁定撤銷發回，台中地院同一合議庭本月26日更裁出現大逆轉，認為所犯刑度非輕有逃亡可能，裁定應接受電子腳環的科技監控。

洪姓男子與李姓女子原是男女朋友，兩人交往期間有債務糾紛，李女去年9月請鄭姓男子出面討債，鄭男邀高男同行，兩人去年9月23日清晨翻牆進入洪男在霧峰租屋處，趁洪男開門撞進屋內，雙方發生扭打衝突，洪男抓起屋內料理刀朝兩人猛刺，造成兩人身中多刀，高男失血過多不治，鄭男則受傷送醫，洪男被捕後遭羈押，直到今年5月裁定20萬交保，並限制出境、出海，並接受電子腳環科技監控。

台中地院國民法庭上月16日依殺人罪，判處洪男8年6月徒刑，未料中院宣判後，隨即在12月1日起撤銷洪的科技監控；檢察官不服抗告，主張洪遭判8年6月重刑，有畏罪逃亡可能，法院應斟酌原本強制處分強度是否足夠，卻主動撤銷洪男交保後的科技監控，直言「實令人費解其考量為何？」

台中高分院認為，洪男犯殺人罪判8年6月，一審就其人權保障、公共利益衡，都沒具體說明，理由難認完備，認為檢察官抗告有理由，撤銷原裁定發回。

台中地院合議庭本月26日開庭訊問，洪男和辯護人都表示，因目前有正當工作，請求不予施以科技設備監控，法官考量洪所犯殺人罪遭判刑8年6月刑度非輕，且限制住居的高雄市六龜區，屬較為偏遠山區，為避免或減少因電子腳環訊號不良而頻繁產生告警通報情形，裁定除配戴電子腳環及居家讀取器，並須持用行動電話，以利隨時追蹤所處位置。

