通緝犯駕車衝撞員警輾斷腳 逆轉認定殺人未遂改判5年半定讞

台中市毒品通緝犯卓茂昌，去年駕車違規停車，兩名員警盤查時，卓男竟駕車撞倒邱姓員警，輾壓右腳踝導致骨折，台中地檢署依殺人未遂罪起訴，一審台中地院採信卓男「不小心撞到警察」辯詞，僅依過失傷害等罪輕刑1年半；二審高等法院台中分院逆轉認為，卓男清楚看到邱員站在車子正前方、手按著引擎蓋，卓卻故意持續往前撞倒邱員，有致人於死的不確定故意，改依殺人未遂罪重判5年6月；最高法院維持二審見解，駁回上訴定讞。

判決書指出，2024年2月17日清晨，卓男載女友買餐點，於台中市大里區違規停車於超商外紅線，霧峰警分局范姓與邱姓員警發現上前盤查時，卓男為逃通緝，先倒車想逃離現場不成，往左前方迴轉撞倒邱員，左前輪與左後輪輾壓邱員右腳踝，導致骨折、四肢挫擦傷。警方14天後抓到他，並查扣毒品一批，中檢依殺人未遂罪起訴。

台中地院一審時，卓男辯稱員警開槍，他驚嚇急於逃逸，不小心撞倒警察。法官認為卓男是先倒車再向左前方行駛而撞倒邱員，縱使他有發現輾壓邱員，也無法立即急煞偏轉，不構成殺人未遂罪，變更起訴法條改依過失傷害罪判刑11個月，妨害公務罪判8月，2罪合併應執行1年6月徒刑。

二審台中分院審理後認為，卓男先倒車，不是要迴避員警受傷或死亡，而是前面另有違停車輛，他要創造迴轉空間逃離現場，未果後才再往左前方行駛撞倒邱員時，輪胎摩擦地面發出尖銳聲，轎車仍繼續往前，左後輪又輾壓邱員。

二審強調，邱員倒地前站在轎車前方，用手按住轎車引擎蓋，駕駛座上的卓男清楚看見邱員在前方，卻辯稱「沒注意、不小心」，且他明知用車撞擊輾壓他人，會造成嚴重傷亡，仍開車衝撞邱員，有容任發生死亡結果、即使撞死也不違背其本意的不確定殺人故意，考量他已賠償邱員25萬元和解，改依殺人未遂罪判處5年6月徒刑。

最高法院認同二審判決認定與量刑理由，駁回上訴定讞。

