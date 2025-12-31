數月噪音無法安睡竟槍殺女鄰居 老筍農二審仍判14年半

78歲的余姓老筍農僅為了鄰居長期製造噪音、害夜不能安寐，竟開槍殺害女鄰居，高等法院台南分院仍合併判他14年6月徒刑。（資料照）

嘉義縣1名高齡78歲的余姓筍農，因鄰居常於夜間發出聲響噪音，使他們一家數月來無法安睡。余男為徹底解決此事、竟於2024年8月19日下午，在住處後方防火巷持1把裝有鋼珠霰彈的長槍、對在鄰宅廚房洗東西的殷姓女子開槍，致殷女身中多處鋼珠彈傷、傷重不治。一審依殺人等罪合併判余男14年6月徒刑；今天高等法院台南分院宣判仍維持一審刑度，此案還可上訴。

嘉義地院判決指出，40歲後開始務農、在林班地種竹筍、香蕉作物的余姓男子，於2024年6月取得1把非制式長槍與數顆霰彈先藏在嘉義中埔鄉的林班地筍寮中，當年6月10日再把長槍、霰彈與1袋鋼珠帶回其嘉義縣住處。

請繼續往下閱讀...

余男因隔壁鄰居常在夜間發出談話或其他聲響噪音，使他們一家人約5、6個月來夜不能安睡，曾尋求村長居中與鄰居協調降低音量，但一直未能獲得改善。雖然鄰居已刊登賣屋廣告、打算搬走，但余為徹底解決此事、竟對鄰居萌生殺機。

2024年8月19日下午3點許，余男在其住處後方防火巷、拿出裝有霰彈鋼珠的長槍朝鄰居住宅內、站在廚房清洗物品的殷姓女子開槍，打中殷女右上胸，造成殷女身受霰彈槍傷、有多處彈丸射入孔、多處肋骨骨折與大出血，使得殷女呼吸衰竭傷重不治。

案發後，余男打電話向警方報案自首，警方到場查扣長槍、霰彈等物證；檢警相驗死者遺體、發現死者體內多達有14顆鋼珠。雖然余男辯稱開槍只是要嚇嚇殷女而已、他是朝地面開槍，不是對人開。但檢警與法醫解剖死者遺體傷勢位置，足認子彈是從高於死者的上胸位置朝下打進死者體內，駁斥余男說是朝地面射擊的說法，余確有殺人的直接故意。

今年5月，嘉義地院國民法官庭依殺人、持有非法槍彈等罪合併判他14年6月徒刑與罰金6萬2千元；該案上訴二審後，今天台南高分院駁回上訴，對余男刑度仍維持一審原判。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法