    8旬婦被撞飛、女駕駛數分鐘不下車 網：還在找P檔跟手煞車？

    2025/12/31 11:12 記者湯世名／彰化報導
    彰化市大埔路轎車與機車碰撞，機車騎士噴飛。（圖由警方提供）

    彰化市大埔路日前發生一起驚險車禍，1名80歲婦人騎乘機車行經路口處時與1輛轎車碰撞，婦人當場噴飛倒地不起，路人紛紛上前協助擋車避免二次傷害，不料女駕駛遲遲未下車，坐在車上達數分鐘，影片今天曝光後不少網友批評，撞到人了還不趕快下來，出事躲車上不敢下車面對，甚至有網友說「駕駛還在找P檔跟手煞車在哪？」警方則針對肇事原因與責任釐清中。

    警方調查，37歲女子開車行經彰化市準備右轉大埔路時，與1輛由80歲婦人騎乘的機車碰撞，婦人倒地無法起身。路過民眾紛紛上前協助指揮交通並通報警方。消防局據報派員趕往現場將婦人送往醫院急救，所幸無生命危險。

    不過網路影片曝光，卻引發網友議論，事故發生後轎車女駕駛坐在車上遲遲未下車，長達數分鐘之久，警方猜測可能是車禍發生當下嚇到不知所措，不過網友卻認為，撞到人了還不趕快下來查看機車騎士狀況；還有人說可能手機還沒滑完或刪行車記錄器；開車出事躲車上不敢下車面對，可能還在找P檔跟手煞車在哪。

    車禍發生後，轎車女駕駛遲遲未下車引發熱議。（圖由警方提供）

    車禍發生後騎機車婦人倒地，路人趕緊上前指揮交通避免二次傷害。（圖由警方提供）

