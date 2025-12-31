為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    畫面曝光！肅清治安人口 東港警方連開40多槍壓制逮人

    2025/12/31 10:39 記者陳彥廷／屏東報導
    李姓通緝犯開車衝撞警方，造成3名員警受傷，警方連開40多槍壓制，李嫌的車上處處彈痕。（警方提供）

    李姓通緝犯開車衝撞警方，造成3名員警受傷，警方連開40多槍壓制，李嫌的車上處處彈痕。（警方提供）

    屏東縣東港警分局昨天追緝通緝犯李姓男子，遭遇李男困獸猶鬥開車衝撞，造成3名員警受傷，警方共開了40多槍，震懾畫面今天曝光。

    由於李嫌有傷害人民情事、警方經過積極偵辦後鎖定李嫌使用交通工具，專案小組跟監期間欲尋找適當時機執行拘提及搜索，惟發現李嫌極度警覺，為免對其他用路人之安全造成危害，因此專案人員持續跟監至不會影響其他民眾安全的牧場後即調集警力全副武裝身穿防彈衣實施圍捕。

    警方指出，圍捕過程中並以偵防車堵住該牧場唯一出入口阻擋李嫌逃脫路線，將李嫌查緝到案，經過執行多處搜索後，除查獲李嫌持有非法槍彈外並起獲毒品等贓證物，全案移送屏東地檢署偵辦。

    東港警分局強調，年關將屆，東港警方為維護年節治安平穩，將以高強度的執法，讓民眾可以在平安的環境中安心生活、安全出行。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    李男擁槍自重，藏身牧場。（警方提供）

    李男擁槍自重，藏身牧場。（警方提供）

    李男擁槍自重，藏身牧場，警方並起出毒品與槍枝。（警方提供）

    李男擁槍自重，藏身牧場，警方並起出毒品與槍枝。（警方提供）

    李姓通緝犯開車衝撞警方，造成3名員警受傷，警方連開40多槍壓制，李嫌的車上處處彈痕。（警方提供）

    李姓通緝犯開車衝撞警方，造成3名員警受傷，警方連開40多槍壓制，李嫌的車上處處彈痕。（警方提供）

